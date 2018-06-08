Şeffaflık uygulaması çerçevesinde erişime açıldı

Güney Kıbrıs’ta kamu kuruluşlarına ait veriler şeffaflık uygulaması çerçevesinde kamuoyunun erişimine açıldı.

Fileleftheros gazetesi, Güney Kıbrıs’taki bir üniversite ile çeşitli kamu kuruluşlarının ortaklaşa çalışması sonucunda yaklaşık 80 devlet dairesi ve kurumuna ilişkin verilerin halkın erişimine açıldığını yazdı.

Şeffaflık sağlanması amacıyla yapılan çalışmaya www.data.gov.cy internet sitesinden ulaşılabilecek.

