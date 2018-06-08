Şeffaflık uygulaması çerçevesinde erişime açıldı

Güney Kıbrıs’ta kamu kuruluşlarına ait veriler şeffaflık uygulaması çerçevesinde kamuoyunun erişimine açıldı.
Şeffaflık sağlanması amacıyla yapılan çalışmaya www.data.gov.cy internet sitesinden ulaşılabilecek.
Son Güncelleme: 08.06.2018 12:43
Güney Kıbrıs’ta kamu kuruluşlarına ait veriler şeffaflık uygulaması çerçevesinde kamuoyunun erişimine açıldı.
Güney Kıbrıs’ta kamu kuruluşlarına ait veriler şeffaflık uygulaması çerçevesinde kamuoyunun erişimine açıldı.
Şeffaflık sağlanması amacıyla yapılan çalışmaya www.data.gov.cy internet sitesinden ulaşılabilecek.