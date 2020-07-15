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Siparişe gitti tutuklandı

Baf polisi, verdiği yemek siparişini götüren yabancı uyruklu bir paket servis elemanını tutukladı.

15 Temmuz 2020 Çarşamba 13:00
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Siparişe gitti tutuklandı

Baf polisi, verdiği yemek siparişini götüren yabancı uyruklu bir paket servis elemanını tutukladı.

Fileleftheros ve diğer gazetelere göre, pazartesi gecesi nöbetçi olan bir polis memuru tarafından verilen yemek siparişi yabancı uyruklu bir paket servis elemanı tarafından teslim edildi.

25 yaşındaki elemanın yabancı uyruklu olduğunu gören bir başka memur, bu kişinin Güney’deki statüsünü araştırdı.

Kişinin, siyasi sığınma başvurusunda bulunduğu için Güney’de yasal ikamet ettiğini ancak çalışma izni bulunmadığını fark eden polis, hem servis elemanını hem de 32 yaşındaki işverenini tutukladı, aleyhlerine dava okuduktan sonra serbest bıraktı.

Anahtar Kelimeler:
Güney KıbrısTutuklama
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