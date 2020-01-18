Suç örgütü liderliği nedeniyle Güney Kıbrıs’ta tutuklu bulunan Rus şahıstan itiraz

Suç örgütü liderliği nedeniyle Avrupa tutuklama emri gereği Güney Kıbrıs’ta tutuklu bulunan Rus uyruklu şahsın, tutukluluğuna itiraz ederek, Rum Yüksek Mahkemesi’nden tutukluluğunun yasal olup olmadığına dair görüş istediği bildirildi.

Fileleftheros gazetesi, söz konusu şahıs aleyhinde, 2009-2011 yılları arasında suç örgütü lideri sıfatıyla işlemiş olduğu suçlardan dolayı Avrupa tutuklama emri bulunduğunu ve şahsın Baf’ta tutuklandığını; akabinde de avukatları aracılığıyla Rum Yüksek Mahkemesi’ne başvurarak, tutukluluğunun yasa dışı olduğu gerekçesiyle itirazda bulunduğunu yazdı.

Gazete, Rusya’ya iade süreci için gereken prosedürün başlatıldığını, ancak şahsın ülkesine iade edilmemek için “hukuki savaş” verdiğini kaydetti.