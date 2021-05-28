Tedbirlerde Üç Aşamalı Gevşeme

Alithia gazetesi üç aşamada uygulanacak olan ve dün Bakanlar Kurulu tarafından onaylanan yeni gevşemelerin yarın Rum Sağlık Bakanı Konstantinos Yoannu tarafından açıklanacağını yazdı.

Gazete yarından itibaren sokağa çıkma yasağının gece 01.00 ile sabah 05.00 arasında uygulanacağını, 10 Haziran itibarıyla da sokağa çıkma yasağının tamamen sona ereceğini belirtti.

1 Haziran itibarıyla evlerde ev sakinleri ve çocuklar da dahil olmak üzere 20 kişiye kadar kişinin bulunabileceğini belirten gazete, kilise, kumarhane, ibadet yerleri, toplantı yerleri, ticari fuarlar, tiyatrolar gibi alanlardaki kişi sayının, alanların yüzde 50 kapasitesiyle sınırlandırılacağını yazdı.

Habere göre gevşemeler dahilinde yeme-içme yerlerinin, ilgili protokol temelinde iç alanlarının açılmasına da izin verilecek.

10 Haziran itibarıyla gece kulüpleri de açılacak.

Gazete spor alanlarına ilişkin kararların ise Rum Spor Örgütü tarafından açıklanacağını ve tüm kararların 31 Haziran tarihinden itibaren geçerli olacağını yazdı.

ANASTASİADİS “HAZİRAN SONUNA KADAR SABREDİN” DEDİ

Alithia gazetesine göre Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis, mahrum kaldıkları yaşantısına ve özgürlüğüne yeniden kavuşabilmesi için halkın, Haziran ayı sonuna kadar sabretmesini istedi.

Güney Kıbrıs’ın aldığı bir dizi kararla pandemiyi başarılı bir şekilde yönettiğini söyleyen Anastasiadis, Sağlık Bakanlığı’nın aşı programının da başarıyla ilerlemesi temennisinde bulundu.

VAKALAR AZALIYOR

Alithia gazetesi bir başka haberinde ise Güney Kıbrıs’ta dün açıklanan vaka sayılarında azalma yaşandığını belirtirken can kaybının yaşanmadığına da dikkati çekti.

Habere göre Rum Sağlık Bakanlığı dün 44 bin 513 test neticesinde 75 yeni vaka açıkladı.

Gazete Kovid-19 kaynaklı toplam ölü sayısının 357’de kaldığını, vaka sayısının ise 72 bin 234’e yükseldiğini yazdı.

Güney Kıbrıs’taki hastanelerde şu anda toplam 82 kişinin tedavi gördüğünü, bunlardan 34’nün durumunun ciddi olduğunu yazan gazete, 34 hastadan 20’sinin entübe olduğunu belirtti.

HASTANELERDEKİ KOVİD-19 SERVİSLERİ AŞAMALI OLARAK KAPATILIYOR

Alithia gazetesi Rum Sağlık Hizmetleri Örgütünün(OKİPİ) açıklamasına dayanarak hastanelerdeki Kovid-19 servislerinin aşamalı olarak kapatılacağını, servis ve yatakların eski haline getirileceğini yazdı.

Habere göre, OKİPİ basın Sözcüsü Haralambos Harilaos yaptığı açıklamada “Mağusa Hastanesinin” referans hastanesi olarak kalmaya devam edeceğini, Baf hastanesindeki Kovid-19 servisinin kapatılacağını belirtti.