Trodos'ta yoğun kar yağışı

Kıbrıs’ın en yüksek bölgesi olan Trodos Dağları, bugün sabaha karşı kar yağışının etkisiyle beyaza büründü.

Trodos’a bugün 01:30’da yağmaya başlayan kar yağışının gün boyu devam etmesi beklendiği bildirildi.

Rum Meteroloji Dairesi Olympus zirvesinde kar kalınlığının 2 cm olduğunu açıkladı

Kar yağışının Limasol'un dağlık alanlarını da etkilemesi bekleniyor.

Rum Polisi, Troodos meydanından Olympus zirvesine giden yolun sadece kar zincirleri ve dört tekerlekten çekişli araçlara açık olduğunu söyledi.