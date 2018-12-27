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Trodos'ta yoğun kar yağışı

Kar yağışının Limasol'un dağlık alanlarını da etkilemesi bekleniyor

27 Aralık 2018 Perşembe 14:20
Trodos'ta yoğun kar yağışı

Kıbrıs’ın en yüksek bölgesi olan Trodos Dağları, bugün sabaha karşı kar yağışının etkisiyle beyaza büründü.

Trodos’a bugün 01:30’da  yağmaya başlayan kar yağışının gün boyu devam etmesi beklendiği bildirildi.  

Rum Meteroloji Dairesi Olympus zirvesinde kar kalınlığının 2 cm olduğunu açıkladı 

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Kar yağışının Limasol'un dağlık alanlarını da etkilemesi bekleniyor.

Rum Polisi, Troodos meydanından Olympus zirvesine giden yolun sadece kar zincirleri ve dört tekerlekten çekişli araçlara açık olduğunu söyledi.

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Anahtar Kelimeler:
TrodosKarKar YağışıHaberGündemKıbrıs
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