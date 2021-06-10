“Tüm Kıbrıs Barış Konseyi’nden” Cyclops Karşıtı Etkinlik

Haravgi gazetesi, “Tüm Kıbrıs Barış Konseyi’nin”, 14 Haziran’da Brüksel’de gerçekleştirilecek NATO zirvesi sebebiyle, Larnaka’daki sınır güvenliği konularıyla ilgili Eğitim Merkezinin inşa edilmekte olduğu yerde bir etkinlik düzenleyeceğini yazdı.

Açıklamasında Larnakalıları, Cyclops’un şehirlerinde faaliyet göstermesini kabul etmeme ve kendileriyle birlikte buna tepki gösterme çağrısında bulunan “Tüm Kıbrıs Barış Konseyi”, Anastasiadis hükümetine de, yabancı güçlerle askeri iş birliklerini kabul etmedikleri mesajı göndermeleri gerektiğini ekledi.