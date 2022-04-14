Üç vatandaştan ikisi hükümete güvenmiyor!

Haravgi gazetesi, Eurobarometre araştırmasına dayanarak, vatandaşların yüzde 68’nin seslerinin dikkate alınmadığını hissettiğini, büyük bir çoğunluğunun zorunlu değişiklik talep ettiğini yazdı.

Habere göre, vatandaşların yüzde 56’sı ise ülkedeki demokrasinin işleyiş şeklinden memnun olmadığını ifade etti.

Araştırma neticesinde vatandaşların yüzde 64’ü hükümete güvenmezken, yüzde 56’sı genel durumların yanlış yöne gittiğini düşünüyor.

Vatandaşların yüzde 79’u yaşam kalitelerinin önceden daha iyi olduğunu düşünürken yüzde 61’i gelecek nesillerin mevcut durumdan daha kötüsünü yaşayacağına inanıyor.

Yüzde 58’i ise gelecekten emin olmadığını dile getirdi.

Gazete araştırmada şu anda karşı karşıya kalınan en önemli sorunların başında fiyat artışı, enflasyon, yaşam maliyeti, sağlık ve ekonomik durumun gösterildiğini de yazdı.

Gazete Güney Kıbrıs dışındaki kurumlar konusunda ise vatandaşların yüzde 69’nun NATO’ya güvenmediğini, AB’ye güven konusunda ise Rumların ikiye bölündüğünü, yüzde 46’sının güvendiğini, yüzde 48’nin ise güvenmediğini belirtti.