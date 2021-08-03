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UNFICYP MENSUBUNU HASTENELİK ETTİLER

Kıbrıs’ta görev yapan BM Barış Gücü (UNFICP) askerinin, geçtiğimiz Pazar akşamı Baf’a bağlı Peya bölgesinde ciddi şekilde yaralanmış vaziyette bulunduğu belirtildi. 

03 Ağustos 2021 Salı 13:06
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UNFICYP MENSUBUNU HASTENELİK ETTİLER

Fileleftheros gazetesi bahse konu 25 yaşındaki UNFICYP askerinin, dinlenmek için gittiği Baf’ta, hangi koşullarda gerçekleştiği henüz belirlenmeyen bir kavgaya karıştığını ve kavga sırasında ciddi şekilde yaralanmasına neden olan darbeler aldığını yazdı.
Habere göre, Baf Hastanesine kaldırılan 25 yaşındaki UNFICYP askerinin çenesinde kırık tespit edilirken, başından ve vücudunun diğer kısımlarında da yaralanmalar saptandı.

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