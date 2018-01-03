Vasiliu: “Bugüne kadar neden kimse bilgi vermedi?”

Rum Sayıştay Başkanı Odisseas Mihailidis, raporunda belirttiği “devlete 50 bin Euro civarında borç bırakan eski Rum Yönetimi Başkanının” Yorgos Vasiliu olduğunu açıkladı; Vasiliu ise, durumun kendisine bildirilmek yerine basın açıklamasıyla duyurulmasından duyduğu rahatsızlığı belirtti.

Politis’in “Borcum Varsa Ödeyeceğim… ‘Sayıştay Başkanı Dışişleri Bakanlığı’na Verecek Konusunda Y. Vasiliu’yu ‘Ele Verdi’” başlıklı haberine göre, Sayıştay Başkanı Odisseas Mihailidis dün yazılı açıklama yaparak, Dışişleri Bakanlığı’na borçlu olan eski başkanın Yorgos Vasiliu olduğunu, Vasiliu’nun borcunun da, başkanlık görevinde olmadığı 2000 yılında, yurtdışı görevi için Dışişleri Bakanlığı’ndan aldığı 48 bin 87 Euro’luk avans olduğunu belirtti.

Haberde Mihailidis’in dünkü yazılı açıklamayı, konuyla ilgili daha önce basına Dimitris Hristofyas’ın isminin yansımasından dolayı yaptığı kaydedildi.

Gazeteye göre Vasiliu, Politis’e yaptığı açıklamada, müzakereci olduğu 2000 yılında, baygınlık geçirmesi üzerine beyninde iyi huylu tümör saptandığını ve bu nedenle yurtdışında operasyon geçirdiğini anlattı.

Sayıştay Başkanı Mihailidis’in kendisini telefonla arayıp bilgilendirmek yerine açıklama yapmasından rahatsızlık duyduğunu belirten Vasiliu, “Beni devlet gönderdi, giderleri de o karşılayacaktı, şu ana kadar böyle biliyordum. Ama önce Dışişleri Bakanlığı’nın, bu parayı bugüne kadar neden talep etmediğini açıklayan bir açıklama yayımlamasını istiyorum. 17 yıl neden kimse bilgi vermedi?” dedi.