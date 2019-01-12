Yosif Yosif Güney Kıbrıs’a teslim edilmiyor

Güney Kıbrıs’ta işlenen bir cinayet zanlısı olarak Rum polisi tarafından aranan ve de KKTC’de tutuklanan “Sifis” lakaplı Yosif Yosif’in, dün yine tutukluluk emrinin uzatıldığı Gazimağusa Kaza Mahkemesi’ne çıkarılması haberi Rum basınında da yer aldı.
Gazete KKTC makamlarının, Yosif’i, KKTC’de ağır bir suç işlememesi ve de KKTC makamlarının iki tutuklu için Güney Kıbrıs’tan bulundukları taleplerinin yerine getirilmemesi nedeniyle, teslim etme niyetinde olmadığını ileri sürdü.
KKTC de ağır bir suç işlemediği için ifadesi her halde bir sarhoşun ifadesidir. Yoksa Dünyada suçlu iadesi diye bir şey olmazdı. Sorumlular düşünerek konuşabilmeli.