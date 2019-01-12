Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Dünyada bir ilk: 1 TB kapasiteli SDXC hafıza kartı
Dünyada bir ilk
Çin uzaya uydu fırlattı
Çin uzaya uydu fırlattı
Instagram'da çoklu hesap özelliğine müthiş yenilik
Instagram'da müthiş yenilik
Teknolojinin Tehdit Ettiği 7 Meslek
Teknolojinin Tehdit Ettiği 7 Meslek
Vücut sıcaklığı ile şarj olabilen saat
Vücut sıcaklığıyla şarj olan saat
banner40

Yosif Yosif Güney Kıbrıs’a teslim edilmiyor

12 Ocak 2019 Cumartesi 15:30
Yosif Yosif Güney Kıbrıs’a teslim edilmiyor

Güney Kıbrıs’ta işlenen bir cinayet zanlısı olarak Rum polisi tarafından aranan ve de  KKTC’de tutuklanan “Sifis” lakaplı Yosif Yosif’in, dün yine tutukluluk emrinin uzatıldığı Gazimağusa Kaza Mahkemesi’ne çıkarılması haberi Rum basınında da yer aldı.

banner41
Fileleftheros gazetesi, KKTC makamlarının,  tasarrufunda silah ve mermi bulundurmak suçundan Gazimağusa’da tutuklanan Yosif Yosif’i, UNFICYP’e, ardından ise cinayet zanlısı olarak arandığı Güney Kıbrıs’a teslim etme niyetinde olmadığını savundu.

Gazete KKTC makamlarının, Yosif’i, KKTC’de ağır bir suç işlememesi ve de KKTC makamlarının iki tutuklu için Güney Kıbrıs’tan bulundukları taleplerinin yerine getirilmemesi nedeniyle, teslim etme niyetinde olmadığını ileri sürdü.

banner22
Anahtar Kelimeler:
Yosif YosifGüney KıbrısTeslimCinayet ZanlısıTutuklamaHaberGündemKıbrıs
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Avatar
Doğru Söz 2019-01-12 16:17:27

KKTC de ağır bir suç işlemediği için ifadesi her halde bir sarhoşun ifadesidir. Yoksa Dünyada suçlu iadesi diye bir şey olmazdı. Sorumlular düşünerek konuşabilmeli.

Cevapla
Beğenmedim! (0)
İlgili Haberler
Güney Kıbrıs pasaportu dünyada 16’ıncı sırada
Güney Kıbrıs pasaportu dünyada 16’ıncı sırada
Sosyal Medyadan Irkçı Yorumlara İlk Kez Ceza Verildi
Sosyal Medyadan Irkçı Yorumlara İlk Kez Ceza Verildi
Rum Turizm Bakanlığı Müsteşarı Adına Sahte Hesap Açıldı
Rum Turizm Bakanlığı Müsteşarı Adına Sahte Hesap Açıldı

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim