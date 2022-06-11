Künye
Kıbrıs 32
açık
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
İşlediği suçtan 5 yıl hapis cezası aldı!
İşlediği suçtan 5 yıl hapis...
Yozgat'tan 169 adet eski eser getirdi
Yozgat'tan 169 adet eski eser...
Uyuşturucu etkisi altında ölümlü kaza!
Uyuşturucu etkisi altında ölümlü kaza!
Zorla tecavüz etmekle suçlanıyor
Zorla tecavüz etmekle suçlanıyor
Av silahıyla köpek öldürdü
Av silahıyla köpek öldürdü

Zeta Emilianidu’yu son yolculuğuna uğurladılar

Atina’da tedavi gördüğü beyin aortu anevrizması nedeniyle 6 Haziran’da hayatını kaybeden Güney Kıbrıs Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Zeta Emilianidu, dün son yolculuğuna uğurlandı.

11 Haziran 2022 Cumartesi 13:47
139 Okunma
Zeta Emilianidu’yu son yolculuğuna uğurladılar
banner48

Filelefheros gazetesi “Fakirlerin Bakanı… Oğlu, Kardeşleri, İşbirliği İçerisinde Oldukları ve Dostları Yıkıldı” başlığıyla aktardığı haberinde, Emilianidu’nun dün, Strovolo’daki “Aya Sofya Kilisesi”nde düzenlenen cenaze töreninin ardından “Konstandinos ve Eleni Mezarlığı”na defnedildiğini yazdı.

Gazete, gözyaşlarının sel olduğunu, cenazenin yapıldığı kilisenin dolup taştığını ve devlet erkânının da tam kadro cenazede yer aldığını kaydetti.

Haber, diğer gazetelerde şu başlıklarla yansıtıldı:

Politis gazetesi: “Siyaseti Onurlandıran Kadına Elveda”

Alithia gazetesi: “Kıbrıs Zeta’yı Uğurladı”

Haravgi gazetesi: “Zeta Emilianidu Ebedi İstirahatgahına Uğurlandı”

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
“Wall Street Kıbrıs’ta yatırım fırsatı görüyor”
“Wall Street Kıbrıs’ta yatırım fırsatı görüyor”
Erdoğan’a Güney Kıbrıs ve Yunan Dışişleri Bakanlıklarından yanıt
Erdoğan’a Güney Kıbrıs ve Yunan Dışişleri Bakanlıklarından yanıt
Çavuşoğlu’nun KKTC ziyareti Rum basınında
Çavuşoğlu’nun KKTC ziyareti Rum basınında










    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Marmara Bölgesi 13. Sokak No:3

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim