Zeta Emilianidu’yu son yolculuğuna uğurladılar

Filelefheros gazetesi “Fakirlerin Bakanı… Oğlu, Kardeşleri, İşbirliği İçerisinde Oldukları ve Dostları Yıkıldı” başlığıyla aktardığı haberinde, Emilianidu’nun dün, Strovolo’daki “Aya Sofya Kilisesi”nde düzenlenen cenaze töreninin ardından “Konstandinos ve Eleni Mezarlığı”na defnedildiğini yazdı.

Gazete, gözyaşlarının sel olduğunu, cenazenin yapıldığı kilisenin dolup taştığını ve devlet erkânının da tam kadro cenazede yer aldığını kaydetti.

Haber, diğer gazetelerde şu başlıklarla yansıtıldı:

Politis gazetesi: “Siyaseti Onurlandıran Kadına Elveda”

Alithia gazetesi: “Kıbrıs Zeta’yı Uğurladı”

Haravgi gazetesi: “Zeta Emilianidu Ebedi İstirahatgahına Uğurlandı”