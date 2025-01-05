Haravgi, Guterres’in yukarıdaki sözünü başlık yaparak manşete taşıdığı haberinde, Genel Sekreter’in her iki rapor taslağında da Kıbrıs sorununun içerisinde bulunduğu durum için “endişe çığlığı attığını”, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’e sert eleştirilerde bulunduğunu ve garantör güçlerin sorumluluklarını önlerine koyduğunu” yazdı.

Guterres’in, kişisel temsilcisi Maria Angela Holguin’in çabalarına rağmen iki lider arasında Kıbrıs sorununda ilerleme için ortak zemin bulunamadığını hatırlattığını aktaran gazete, “Her iki tarafın da ara bölge etrafındaki, bölgedeki fiili durumu kalıcı olarak değiştirebilecek ve barış sürecine yardımcı olmayan tek yanlı eylemlerinden endişe duyuyorum.” sözüne yer verdi.

Habere göre Ada’da 2024’e birçok talihsiz yıl dönümü ve bu vesilelerle kullanılan ifadelerin damga vurduğu görüşünü ortaya koyan Guterres “Ada’nın trajik tarihi hatırlatılırken bölücü söylemlerin barış seslerinden daha güçlü olmasından üzüntü” belirtti.

Guterres Cumhurbaşkanı Tatar ve Rum Yönetimi Başkanı Hristodulidis’in 15 Ekim’de verdikleri, yeni geçiş noktaları açılması olanaklarını araştırma sözü vermelerini kutladı, anlaşmazlıkların üzerine köprü kurulması, güven inşa edilmesi gerektiğini vurgulayarak, bütün müdahilleri önümüzdeki görüşmelerde açık ve yapıcı olmaya, siyasi irade göstergesi olarak geçiş noktaları konusunda anlaşmaya varılmasını istedi.

Güvenin güçlendirilmesi için toplumlar arası ticaretin ve kültürel alışverişin artırılmasını isteyen Guterres, Ada’nın tamamının yaşamakta olduğu enerji izolasyonunun göğüslenmesi için ara bölgede ortak bir güneş parkıyla ilgili görüşmelere devam edildiğini kaydetti.

Genel Sekreter, müdahil taraflar ve garantör güçler ile diyaloğu koruma taahhüdünü yineleyerek, sürekli bir çözümün başarılması için uluslararasından ve Kıbrıs içinden desteğin önemine vurgu yaptı. Garantör güçler Türkiye ve Yunanistan arasındaki ilişkilerin, ilişkileri pekiştirme sözünü teyit eden liderler düzeyindeki rutin görüşmelerle iyileştiğini, bunun Kıbrıs sorununun çözüm süreci açısından olumlu görüldüğüne işaret etti. Bundan sonraki adımların incelenmesi için garantör güçlerle bir görüşme yapılmasını teşvik eden Guterres karşılıklı kabul edilir çözüm ümidi olduğundan söz etti.

Gazete Genel Sekreter Guterres’in, Rum yönetiminin Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) tarafından sığınmacıların insan haklarını ihlalden mahkum edildiğini hatırlattığına da dikkat çekti.

Guterres’in her iki tarafı da ara bölge ihlallerine son vermeye ve kurdukları yetkisiz gözlem sistemlerini bölgeden kaldırmaya çağırdığı belirtilen haberde, ara bölgede sıkışıp kalan göçmenlerin Rum tarafınca kabul edilmesini kutladığını ve Rum yönetiminin düzensiz göçmenleri geri itmeyi (push-back) sürdürmesinden üzüntü belirttiği kaydedildi.

Raporlarda Maraş’a önemli atıflar yapıldığını belirten gazete, 550 ve 789 sayılı BM kararlarının uygulanması çağrısı yapıldığını ve kapalı bölgedeki gelişmelerin geri alınmasında ilerleme olmamasından endişe belirttiğini yazdı.

Rum Sözcü Konstantinos Letimbiotis, Genel Sekreter Antonio Guterres’in dün yayımlanan iyi niyet misyonu ve Barış Gücü rapor taslaklarını Rum Haber Ajansı’na (KİPE) yorumladı.

“Zorluklara rağmen, BM Genel Sekreteri’nin inisiyatiflerini destekleyerek, yapıcı bir ortamı idame etmek için sürekli çabaladıklarını” savunan Letimbiotis “BM raporlarının gerçek olguları tam ve objektif yansıtmasını beklediklerini söyledi. Türk tarafının “askeri ihlallerde bulunduğunu” iddia eden Rum Sözcü, raporda Rum yönetiminin “savunma” kisvesi altındaki eylemlerinin Türk tarafının eylemleriyle aynı kefeye konulmamasını istediklerini” de söyledi. -

Alithia haberi birinci sayfasından “BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Sorunu ve Barış Gücü Raporlarında Sert İfadeler… Barış Sesleri Yerine Bölücü Mesajlar” başlığıyla aktardı.

Politis “Antonio Guterres: Dum Spiro Spero” başlıklı haberinde BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in iki taraf arasında ortak zemin görmediğini, ancak iki liderin olumlu adım aranması gerektiğinde uzlaştığına işaret ettiğini yazdı.

Haberde “kısacası ümidini, dum sipro spero (yaşadığım sürece umarım) mantığında koruyor” vurgusunu yaptı.