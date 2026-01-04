Rum Ortodoks Kilisesi Başpiskoposu Yeorgios, Kıbrıs sorununun çözümünde “Türkiye’nin kabul ettiği şekildeki bir federasyonu kabul etmediğini” yineledi.

Simerini gazetesi, bugünkü sayısında Rum Ortodoks Kilisesi Başpiskoposu Yeorgios’la gerçekleştirilen bir söyleşiye yer verdi.

Yeorgios söyleşisinde özetle, kilisenin, görüşünü ifade etme hakkında sahip her vatandaş gibi, özellikle halkın varlığının söz konusu olduğunda Kıbrıs sorununa müdahale etme hakkı bulunduğunu ifade etti.

Kilisenin, hükümet doğru adım attığında öğüt verici, yanlış adım attığında ise eleştirici rolü olduğunu savunan Yeorgios, “Türkiye’nin uygun gördüğü şekilde; insanların etnik kökenlerine dayanan bir federasyonu kabul etmelerinin söz konusu olmadığını” vurguladı.

Bunun yerine Avrupa Birliği’nin dayandığı insan hakları ilkeleri temelinde bir çözüm talep edilmesi gerektiğini öne süren Yeorgios, “Tüm Avrupalıların serbest dolaşım, serbest yerleşme ve mülk edinme hakları varken bizim neden olmasın” şeklinde konuştu.

Yeorgios ayrıca, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “Kendi halkının iyiliğini istediğini” belirterek, “Kendi halkı için ne istiyor ve yapıyorsa diğer halklar için de aynısını istemesi ve yapması” mesajını dile getirdi.