Dışişleri Bakanlığı tarafından bugün Alayköy’ün yaklaşık 3 kilometre batısında, Mammari bölgesinde yaşanan sınır ihlaliyle ilgili olarak yazılı bir açıklama yapıldı.

Bakanlık açıklamasında, 8 Kasım 2025 tarihinde Denya’da meydana gelen ve Birleşmiş Milletler nezdinde sert şekilde protesto edilen sınır ihlaline ek olarak, 29 Aralık 2025 tarihinde Rum çiftçilerin bu kez Alayköy’ün 3 kilometre batısında araçlarıyla sınırı ihlal ederek KKTC topraklarına girdikleri ve izinsiz tarım faaliyeti yürütmeye çalıştıkları belirtildi.

Açıklamada, ara bölgede tarımsal faaliyetlerin hangi koşullarda gerçekleştirilebileceğinin 1988 yılında Birleşmiş Milletler Barış Gücü (BMBG) ile KKTC makamları arasında varılan mutabakatla açıkça belirlendiği hatırlatıldı. Söz konusu mutabakat kapsamında hem Türk hem de Rum çiftçilerin ara bölgede tarım yapabilecekleri alanların net olarak tespit edildiği vurgulandı.

Rum tarafının bu anlaşmayı ihlal etmekle kalmayıp Kıbrıs Türk sınır hattını geçerek KKTC topraklarına girdiği ifade edilen açıklamada, izinsiz faaliyetlere engel olmaya çalışan polis ve askeri personele traktör sürülmesi suretiyle güvenliklerinin ciddi biçimde tehlikeye atıldığı kaydedildi.

Bakanlık, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nin çiftçilik, avcılık, Kıbrıs Türk mal sahiplerine ait araziler üzerinden izinsiz yol inşası ile üniversite, sinema ve alışveriş merkezi yapımı gibi çeşitli yöntemlerle planlı şekilde ara bölgeye “otoritesini” yayma, bu alanlardaki toprakları gasp etme ve ara bölgede avantaj sağlama çabası içinde olduğunu, vatandaşlarını da bu yönde teşvik ettiğini vurguladı.

Açıklamada, yıllar boyunca Birleşmiş Milletler nezdinde yapılan çok sayıda sözlü ve yazılı protesto ve itiraza rağmen, BMBG’nin Rum yönetiminin ara bölge ve KKTC topraklarına yönelik ihlallerine uzun süredir sessiz kaldığı ve bu tutumun Rum tarafını cesaretlendirdiği ifade edildi.

BMBG’nin tüm protesto, çağrı ve itirazlara rağmen tarafsızlık görevini bir kez daha yerine getirmediği belirtilen açıklamada, Rumlara fırsat tanıyan bu yaklaşımın ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nin sınır ihlallerine karşı önlem almayan, aksine ara bölge ihlallerini devlet eliyle sürdürmeye devam eden tutumunun, geçmişte olduğu gibi bir kez daha Birleşmiş Milletler nezdinde sert şekilde protesto edildiği kaydedildi.