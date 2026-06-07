Fileleftheros gazetesi, Dışişleri Bakanı Konstantinos Kombos’un, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristoduldis’in geçen perşembe günü, Kazakistan temaslarını tamamlamasının ardından, Tacikistan, Özbekistan ve Kırgızistan’ı ziyaret etmek amacıyla bölgede kaldığını yazdı.

Rum Dışişleri Bakanlığı'nın yaptığı açıklamada, ziyaretlerin amacının, Güney Kıbrıs’ın bölge ülkeleriyle ilişkileri daha da ileriye götürmek olduğunu dile getirdiğini yazan gazete, Kombos’un temaslarının odağında ikili ilişkilerin güçlendirilmesi ile Güney Kıbrıs’ın AB Konseyi dönem başkanlığını ilgilendiren konuların yer aldığını belirtti.

Habere göre Kombos, Tacikistan’ın başkenti Duşanbe’de mevkidaşı Sirodjidin Muhriddin ile bir araya geldi.

Kombos, cuma günü “X” platformu üzerinden yaptığı açıklamada Rum Dışişleri Bakanı tarafından bu ülkeye yapılan ilk ziyaret olduğuna dikkati çekti.

Kombos, mevkidaşı Muhriddin ile gerçekleştirdiği görüşmeyi “verimli” olarak nitelendirdi ve iki ülke ilişkilerinin güçlendirilmesi yöntemlerini ele aldıklarını belirtti.

Kombos ayrıca Güney Kıbrıs’ın AB üyesi ülke ve dönem başkanı olarak AB ile Orta Asya ülkeleri arasındaki bağlantıya destek vermeye devam edeceklerini ifade etti.

Gazete, Kombos’un dün, ikili ilişkilerdeki olumlu dinamiğin korunması siyasi istişarelerin güçlendirilmesi ve iki ülke arasındaki iş birliği perspektiflerinin genişletilmesi konularını ele almak için Özbekistan’a geçtiğini yazdı.

Habere göre Kombos yarın ise temaslarda bulunmak amacıyla Kırgızistan’a geçecek ve burada da ikili ilişkilerin geliştirilmesini ele alacak.

Öte yandan Alithia gazetesi, Dışişleri Bakanı Konstantinos Kombos’un, Tacikistan Dışişleri Bakanı Sirodjidin Muhriddin ile birlikte, yüksek öğrenim ve araştırma alanlarında iş birliği yapılması amacıyla memorandum imzaladığını yazdı.

Habere göre Kombos, temasları sırasında ayrıca Tacikistan Cumhurbaşkanı Emomali Rahmon tarafından da kabul edildi.

İki yetkili arasındaki görüşmede ikili ilişkilerin yanı sıra bölgesel gelişmeler de ele alındı.

Kombos ayrıca Tacikistan Ali Meclisi Temsilciler Meclisi (Mäclisi Namoyandagon) Başkanı Fayzali İdizoda ile de bir araya geldi.