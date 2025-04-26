Haravgi’nin haberine göre Polonyalı turist, Baf-Latsi’den kiraladığı tekneyle denize açılmış, oksijen tüpü ve küçük bir scooter ile dalış yaptıktan sonra kaybolmuştu. Arama çalışmalarında tekne denizde başıboş halde bulunmuştu.

AKKM’den yapılan açıklamada 72 saat denizden, havadan ve karadan sürdürülen arama çalışmaların dün saat 16.40’ta sonlandırıldığı, bu çerçevede Arnavut Burnu’ndan Pomo’ya kadar kıyı şeridinin karadan, 186 kilometrekarelik Hirsofu Körefezinin tamamının denizden tarandığı kaydedildi. Çalışmalara RMMO’ya ait helikopter ve insansız hava aracı, Polis Teknolojik Gelişme Birimi’ne bağlı insansız hava aracı ve yaya personel, Sivil Savunma Teşkilatı’na ait insansız hava aracı ve yaya personelin katıldığı bilgisi verildi.