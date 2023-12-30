Alithia gazetesi yetkili birimlerin açıklamasına dayanarak Güney Lefkoşa’daki, Merkezi Cezaevi yakınlarındaki Ay.Andreas bölgesinde dün 11.20 civarında, kişi veya kişilerce, herhangi bir hedefe yönelik olmaksızın, belirli sayıda ateş açıldığının tespit edildiğini yazdı.

Şu ana kadarki verilere göre ateşin, siyah bir araçtan havaya açıldığının görüldüğünü yazan gazete açılan ateş sonucunda da herhangi bir hasarın meydana gelmediğinin tespit edildiğini belirtti.

Fileleftheros gazetesi ise ateş açma konusunda iki senaryodan bahsederken tanınmış bir iş insana ait taşınmazın yanında kovanların bulunması nedeniyle bu olayın bahse konu iş insanına mesaj vermek amacıyla düzenlenmiş olabileceği üzerinde durulduğunu yazdı.

Gazete bir diğer senaryonun ise görgü tanıklarının bu olayı hapishaneden tahliye edilen kişilerle ilişkilendirmesiyle ilgili olduğunu belirtti.