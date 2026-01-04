Alithia ve diğer gazeteler, Rum polisinin operasyonları çerçevesinde; 4 kişi yasadışı ikamet, bir kişi uyuşturucu madde bulundurma, iki kişiyi alkol muayenesini reddetme ve iki kişiyi ise polise karşı gelme suçundan tutukladığını yazdı.

Gazete bir diğer haberinde ise, Baf'ta bir aracın kimliği belirsiz kişilerce yanıcı madde dökülerek yakıldığını yazdı. Haberde, dün sabahın erken saatlerinde meydana gelen yangının bir karavan ve kamyona da sıçradığı, her üçü de 62 yaşındaki bir şahsa ait olan araçların kullanılamaz hale geldiği ifade edildi.