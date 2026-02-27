Güzelyurt–Girne Anayolu’nda dün sabah meydana gelen trafik kazasında bir kamyon, yavaşlayan otobüse arkadan çarptı. Kaza, 26 Şubat 2026 tarihinde saat 07.30 sıralarında yolun 6–7’nci kilometreleri arasında gerçekleşti.

Mohammed MOHIM (E-34) yönetimindeki PH 193 plakalı kamyon, Güzelyurt istikametine doğru dikkatsizce seyrederken, önünde aynı yönde ilerleyen ve trafiğin yavaşlaması üzerine hızını düşüren TPY 745 plakalı otobüse arkadan çarptı. Otobüs, Timuçin ZORLUOĞLU (E-54) tarafından yönetiliyordu. Kazada herhangi bir yaralanma olmadı.

Yapılan incelemede, kamyon sürücüsünün ehliyet sınıfı dışında araç kullandığı ve bu şekilde kazaya sebep olduğu tespit edildi. Bunun üzerine Mohammed MOHIM tutuklandı.

Polis, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğünü açıkladı.