Rum Meclisi’ne sunulan yasa değişikliği polisin, risk altında olan kişilere tabanca kiralaması ve ücret karşılığı eğitim vermesine olanak tanıyor.

Politis’in haberine göre B1 (tabanca) ve B5 (revolver/toplu tabanca) kategorisindeki ateşli silah edinme, tasarruf ve taşıma izinleri ile ilgili değişiklikte, bugüne kadar başvuruları araştırma ve iznin verilmesi ya da verilmemesi önerisini Rum Bakanlar Kurulu’nun onayına sunan Rum Polis Genel Müdürü artık, başvuruyu reddetme ve ret kararının kesin olması yetkisine sahip oluyor.

Meclis’e sunulan yasa değişikliği ile Rum Polis Genel Müdürlüğü’ne, ateşli silah edinme, tasarruf ve taşıma başvurularını doğrudan reddetme yetkisi veriyor. Polis Genel Müdürü, başvuru sahibinin silah edinme, tasarruf ve taşımasını gerektiren sebepleri olduğuna ikna olması halinde başvuruyu şartlı ya da şartsız onaylamak üzere Rum Bakanlar Kurulu’na sunacak.

Değişiklik ile ateşli silahlar için verilen izin süresi 2 yıldan 1 yıla indiriliyor. Polis Genel Müdürü, kamu düzeni ya da güvenlik sebepleriyle verilen izni derhal erteleme ya da iptal yetkisine sahip oluyor.

Ateşli silahların ve bunlara ait mühimmatın, talebi onaylanan kişiye polis tarafından verilmesi kurumsallaştırılıyor.

Kamu düzeni ve güvenlik gerekçesiyle izinli kişi, silah satıcılarının sattığından daha çok ateşli silah ve mühimmat vermeyi tercih edebilecek.

İzin verilecek kişiye gerekli eğitimi polis verecek ve bu silah edinme, tasarruf ve taşıma izni için ön şart olacak.

Eğitimde başarılı olamayanların izinleri Polis Genel Müdürü tarafından iptal edilecek.

Polis eğitim, ateşli silah ve mühimmat kirasından oluşan masrafları şahıstan tahsil edebilecek. İzin süresi dolduğu ya da uzatılmadığı durumlarda şahıslara, elindeki silah ve mühimmatı polise iade etme zorunluluğu getiriliyor.