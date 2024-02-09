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Rum Basını yazdı... "Akan Kürşat Kıbrıs'a iade ediliyor"

Rum Basını yazdı... "Akan Kürşat Kıbrıs'a iade ediliyor"

“Eldeki ilk bilgilerin” helikopterin motorlarından birinde meydana gelen arızadan söz ettiğini yazan Fileleftheros gazetesi, helikopterin kalktıktan hemen sonra helikopter pistine yakın bir noktada arıza verdiğini ve hemen üsse geri döndüğünü belirtti.

Rum polisine ait “BELL 412” tipi helikopterin geçen pazartesi öğle saatlerinde eğitim uçuşu için havalandıktan kısa süre sonra motorlarından birinin arızalanması yüzünden Larnaka’daki üssüne geri döndüğü haber verildi.

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