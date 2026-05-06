Politis gazetesi: “Her Atış Sorumlulukla” başlığı altında manşet ve iç sayfalarından geniş yer verdiği haberinde, Rum polisinin silah kullanma yetkilerine kısıtlama getirildiğini yazdı.

Habere göre, Rum Polis Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan genelgede özetle; kaçan araçların lastiklerine veya kaçan kişileri kovalarken bu kişilere durdurmak amaçlı ateş açılması yasaklanırken, silah kullanma zorunluluğu doğan durumlarda ise polislerin öldürmek amaçlı değil yaralama amaçlı ateş açmaları emri verildi.

Haberde ayrıca, polislerin uyarı veya durdurma amaçlı havaya ateş açmaları da yasaklandı.