Politis haberi “Çoklu Konferans Şimdilik Kör Randevu… Ulusal Konsey’de Cenevre Hazırlıklarına ve Ertesi Güne Dair Kaygı” başlığıyla manşete çekti.

Habere göre, Kıbrıs sorununa dair meselelerin çok da açılmadığı dünkü toplantıda Rum Yönetimi Başkanı Hristodulidis, BM’nin tavrı ve sürece katacağı içerikle ilgili somut cevap verebilecek durumda görünmediği için salonda kaygı hakimdi. Bu çerçevede bazı konsey üyelerinin gündeme getirdiği konulardan biri, Hristodulidis’in ertesi gün ile ilgili bir dizi olası senaryoyu göğüslemeye hazırlanma yöntemiydi.

Hristodulidis Konsey üyelerinin itirazlarına karşılık, çabalarını desteklemek üzere kurduğu Kıbrıs sorunu grubunu öne çıkardı ve Konsey üyelerinin ısrarlı soruları üzerine grup üyelerinin isimlerini de verdi. Kıbrıs sorunu grubu üyeleri Dışişleri Bakanı Konstantinos Kombos, Başsavcı Yorgos Savvidis, Hukuk Dairesi üyelerinden hukukçu Ahilleas Emilianidis, Levon Arakelian ve siyaset bilimci Vasilis Protopapas. Hristodulidis, Rum tarafının siyasi yaklaşımının şekillendirilmesinde siyasi partilerin belirleyeceği üyelerden oluşacak grubun da destek verebileceğini söyledi.

Ulusal Konsey toplantısı sonrasında üç parti başkanı ile görüştüğünü yazan gazete, siyasi parti başkanlarının görüşlerinden çıkardığı özeti “Konsey toplantısında Rum tarafının şu anda BM’nin olası bir müzakerenin özü konusunda nasıl hareket edeceğini tayin edebilecek yahut algılayabilecek durumda olmadığı ortaya çıktı.” ifadesiyle aktardı.

Habere göre katılımcılar, Kıbrıs Türk tarafının ve Ankara’nın bundan sonraki hareketlerine ve Rum tarafının hedeflerinin ölçüsüne odaklandığı için her zaman olduğu gibi dünkü toplantıda da görüşlerde çok çeşitlilik hakimdi ve Hristodulidis’in hareket ve tercihlerine destek çıkmayı hedefleyen bir görüş ve kanaat birliğine ulaşılamadı.

Toplantıda, çözüm çerçevesinin Rum tarafının anladığı gibi idamesi gereği başta olmak üzere BM’nin yaklaşımının güvence altına alınmadığı söylendi. Genel Sekreter'in bundan sonraki adımlarının Güvenlik Konseyi’nin başka üyelerinin, egemenlik meseleleriyle ilgili ortalama mesafe aramaya çalışacak fikir ve değerlendirmeleriyle modernize edileceği algısı hakimdi. Bazı konsey üyeleri Maria Angela Holguin’in raporunu ve özellikle BM Barış Gücü’nün görev süresiyle ilgili son raporlarında Güvenlik Konseyi’nin konvansiyonel ve eşit mesafe yaklaşımlarını hatırlattı.

Hristodulidis, Cenevre’deki görüşmede olacaklar, bugüne kadar bilinen genel çözüm çerçevesini erozyona uğratacak fikirler ortaya çıkması halinde Rum tarafının manevra yapması gerekip gerekmeyeceği ve nasıl bir manevra yapacağı konularında çok da aydınlatıcı olmadı. Bazı konsey üyeleri Hristodulidis’in aktif hareket etmesi ve özlü bir diyalog olana kadar Genel Sekreter’in çerçevesi ekseninde bir yol haritası çizmesi gerektiği görüşünü ortaya koydu.

Haravgi “Çoklu Konferans Arifesinde Beklentiler Düşük ve Okumalar Farklı… Ulusal Konsey’in Uzun Süren Toplantısında İyi Ön Hazırlık İçin Başkan’a Öneriler” başlıklı manşet haberinde Rum Sözcü Konstantinos Letimbiotis’in Konsey toplantısının ardından yaptığı açıklamada “Gayrıresmi beşli konferans konusunda arzu ettiğimiz noktada değiliz.” dediğini aktardı.