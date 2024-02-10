Fileleftheros haberi “Lefkoşa Holguin ile Fidan Arasında Ne Konuşulduğunu Bilmediğini ve Bundan Sonra Atılacak Adımları Beklediğini Söylüyor… Döndüğünde Öğrenilecek” başlığıyla aktardı.

Gazete Rum yönetiminin, Ankara’daki Holguin-Fidan görüşmesi hakkında bilgi almak, ya da en azından bir sonuç çıkarmak için Holguin’in ikinci tur temaslarda bulunmak üzere Mart ayı başlarında Ada’ya gelmesini beklediğini yazdı.

Habere göre Rum yönetimi, “Kıbrıs sorununun sürecini Türkiye’nin tavrına bağlı” gördüğü için Holguin’in Ankara’daki temaslarına büyük önem atfediyor ancak Holguin gerek görüştükleri gerekse konuştukları konusunda kartlarını kapalı tuttuğu için bu aşamada o görüşmeden haberdar olmadığını söylüyor.

Rum Yönetimi Sözcüsü Konstantinos Letimbiotis dünkü haftalık basını bilgilendirme toplantısında Fidan-Holguin görüşmesi hakkında bilgi alabilmek için BM ile temas halinde olduklarını ancak şu ana kadar basına yansıyanlar dışında, konuşulanlarla ilgili bilgi alamadıklarını söyledi. Letimbiotis Holguin’in bundan sonraki programı hakkında da bilgi alamadıklarını ekledi.