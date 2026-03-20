Fileleftheros, Brüksel’deki muhabirinin imzasını taşıyan haberi “Üsler Konusunda Önemli Atıf… AB Görüşme Sırasında Kıbrıs’a Yardım Sağlamaya Hazır Olduğunu Açıklıyor” başlığıyla aktardı.

Habere göre sonuç bildirgesinde, AB’nin bölgeye yakın üye devletlerin yanında olacağı belirtildi ve Doğu Akdeniz’de ve Güney Kıbrıs’ı desteklemek için askeri güç konuşlandıran üye üyeleri selamlandı. Avrupa Konseyi’nin Güney Kıbrıs’ın Birleşik Krallık ile Kıbrıs’taki İngiliz üslerini görüşmeye açıma niyetini tanıdığı ve gereği halinde destek vermeye hazır olduğu kaydedildi.

Rum yönetimi İngiliz üsleriyle ilgili ifadenin karara girmesini ve Avrupa Birliği’nin, Rum yönetiminin konuyu İngiltere hükümetiyle görüşmeye açma niyetine destek vermesini çok önemli buluyor.

Gazete Avrupa Konseyi’ndeki görüşmeleri yakından takip eden kaynakları işaret ederek bu ifadenin, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’in çabaları sonucunda karara eklendiğini, Hristodulidis’in AB liderlerine bölgedeki durum ve İngiliz üsleri varlığının Ada’yı nasıl etkilendiği konusunda bilgi verdiğini aktardı.

Habere göre sonuç bildirgesinde Güney Kıbrıs’a atıf yapılan başka maddeler de var. Bunlardan biri Gazze’deki insani durum ve İsrail’e yapılan, Gazze’nin tamamına kesintisiz insani yardım ulaştırılmasına derhal destek verme çağrısı ile ilgili. Bu çağrıya Güney Kıbrıs üzerinden deniz koridoru da dahil edildi.

Avrupa Savunma ve Güvenliği ile ilgili paragrafta da “AB’nin doğu sınırlarındaki duruma dikkat çekildi, Rusya ve Beyaz Rusya’dan gelen tehditler ve İran ve Orta Doğu’daki durumdan doğrudan etkilenen üye ülkelerin karşı karşıya bulunduğu riske dikkat çekildi. “AB’nin bütün kara, hava ve deniz sınırlarının savunmasının Avrupa’nın top yükün güvenliğine katkı koyduğu” kaydedildi.

-“AB’nin 42/7 maddesinin aktifleştirilmesi konusu…”

Gazete Rum Yönetimi Başkanı Hristodulidis’in Avrupa Konseyi çerçevesinde dün öğleden sonra başlayan toplantıda 42/7 maddesinin hem Avrupa Birliği'nin tamamı hem de ayrı ayrı üye ülkeler için aktifleştirilmesinin önemine vurgu yapacağını da yazdı.

Habere göre Hristodulidis’in niyeti, konuşmasında, İran savaşı AB’nin savaşı değil görüşündeki, aralarında AB Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas’ın da bulunduğu AB çevrelerine cevap vermek. Hristodulidis, Avrupa Konseyi toplantısına katılmak üzere Brüksel’e gidişinde İran savaşının AB’nin konusu olmadığı düşüncesine karşı olduğunu açıklamıştı.

Gazete Kallas’ın hafta başında gerçekleştirilen AB Dış Konular Konseyi toplantısı sonrasında, “bu, Avrupa’nın savaşı değil. Krizden Avrupa’nın çıkarları etkileniyor” dediğini hatırlattı ve Rum yönetiminin, AB üyesi Güney Kıbrıs’ın gördüğü etkiyi dikkate almadığı düşüncesiyle Kallas’ın bu açıklamasından çok rahatsız olduğunu belirtti.

Habere göre Brüksel’deki diplomatik kaynaklar Rum yönetiminin AB’nin 42/7 maddesinin aktifleştirilmesi yönünde bir karar alınmasına çok yatırım yaptığına işaret etti. Kaynaklar Hristodulidis’in bir AB üyesi devlet tehdit altında olduğunda 42/7 maddesinin aktifleştirilmesi konusunda, temas ettiği Antonio Costa’dan ve Ursula Fon der Leyen’den olumlu yaklaşım elde ettiğini aktardı. Rum hükümet kaynakları ise Rum yönetiminin, acil ihtiyaçlarını Yunanistan, Fransa ve İtalya’nın gönderdiği askeri destekle karşıladığı için 42/7 maddesinin aktifleştirilmesini talep etmek niyetinde olmadığını kaydetti.