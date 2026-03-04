Rum Hükümet Sözcüsü Konstantinos Letymbiotis, Orta Doğu’daki krizden etkilenen bölgelerde bulunan Kıbrıslı vatandaşların tahliyesi için charter uçuşların bugün itibarıyla başlayacağını duyurdu.

Letymbiotis dün akşam yaptığı açıklamada, Rum Dışişleri Bakanlığı’nın özellikle Birleşik Arap Emirlikleri’nde bulunan Kıbrıslı Rum vatandaşlarla ilgili gelişmeler çerçevesinde gerekli düzenlemeleri yaptığını belirtti.

Gerekli hazırlıkların tamamlandığını ve ilgili prosedürlerin başlatıldığını ifade eden Letymbiotis, uçuşların “güvenliğin sağlanması” şartıyla çarşamba günü başlamasının beklendiğini söyledi. Uçuşların, Birleşik Arap Emirlikleri hava sahasından sorumlu yetkili makamların talimatları doğrultusunda ve bölgesel otoritelerle koordinasyon içinde gerçekleştirileceğini kaydetti.

Rum Dışişleri Bakanlığı Ulusal Kriz Yönetim Merkezi yetkililerinin, Connectcy platformu üzerinden bilgilerini kaydeden vatandaşlarla doğrudan temas halinde olduğunu belirten Letymbiotis, uçuş programının bu temaslar doğrultusunda organize edildiğini ifade etti.

Platform üzerinden iletişim bilgilerini paylaşan vatandaşların ayrıca bir işlem yapmasına gerek olmadığını belirten Letymbiotis, Rum Dışişleri Bakanlığı’nın tüm vatandaşların güvenli şekilde geri dönmesi için çalışmalarını sürdürdüğünü kaydetti.

Öte yandan tahliye planı kapsamında Mısır’dan kalkan bir uçuşla İsrail’de bulunan sekiz Kıbrıslı Rum vatandaşın daha ülkeye getirildiği bildirildi.

Letymbiotis, “Vatandaşlarımızın korunması ve güvenli şekilde geri dönmeleri mutlak önceliğimizdir. Tüm yetkili birimler durumu etkin şekilde yönetmek için sürekli koordinasyon içindedir” ifadelerini kullandı.