Philenews ve diğer internet gazeteleri, anti-drone sistemi taşıyan “Kimon” ve “Psara” isimli S tipi fırkateynin birkaç saat önce Güney Kıbrıs “sınırlarında olduğu” (karasularına girdiği) bilgisini verdi. Güney Kıbrıs’a daha önce ulaşan iki çift F-16’nın ise Baf’taki “Andreas Papandreu” hava üssüne konuşlandırıldığı kaydedildi.

CyprusMail.com, Yunanistan’ın Güney Kıbrıs’a bir de C-130 tipi askeri nakliye uçağı gönderdiğini, uçağın dün Baf’taki askeri üsse indiği bilgisini vedi.

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis, Ağrotur’daki İngiliz egemen askeri üssüne yapılan İHA saldırısının ardından Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis ile telefon görüşmesi yaparak yardım istemiş, Yunanistan da talep üzerine iki çift F-16 ve iki fırkateyn gönderme kararı almıştı.