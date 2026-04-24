İsrail-ABD ve İran arasında devam eden ve tüm Orta Doğu’yu etkisi altına alan savaşta ağır bilançolar yaşanırken, Güney Kıbrıs’ın İran’ın hedefi haline gelmesi, hem Güney Kıbrıs’ta hem de KKTC’de vatandaşlar tarafından tedirginlik yarattı. Güney Kıbrıs’ın İran’ın hedefi haline gelmesiyle birlikte, Rum Lider Nikos Hristodulidis, Yunanistan, Fransa ve Almanya’dan yardım talebinde bulundu. Yunanistan Güney Kıbrıs’a iki tane firkateyn ve iki F-16 savaş uçağı gönderdi. Diğer yandan Fransa, İspanya ve Almanya’da bölgeye savaş gemilerini göndereceklerini duyurdu.

Türkiye Cumhuriyeti, bölgede artan gerilim ve Rum Yönetimi’nin girişimlerinin ardından Ercan Havalimanı’na 26 yıl aradan sonra 6 adet F-16 savaş uçağı konuşlandırdı ve KKTC’deki güvenlik unsurlarını gözeterek gereken tedbirleri aldı.

Ağrotur İngiliz Üssü’nün İran’a ait olduğu iddia edilen İnsansız Hava Aracı (İHA) ile vurulması ve ufak çaplı hasar meydana gelmesinin ardından ise adada İngiliz Üslerinin varlığı tartışmaya açıldı.

Gündem Kıbrıs, Emekli Büyükelçi ve eski Müzakereci Osman Ertuğ’a bölgede ve Kıbrıs adasında yaşanan son gelişmeleri sordu.

İngiliz Üsleri konusu: Bunlar doğal olarak, bölgesel herhangi bir savaşta birer hedeftir

Emekli Büyükelçi ve eski Müzakereci Osman Ertuğ, son dönemlerde yaşananlarla ilgili Gündem Kıbrıs’a yaptığı açıklamada, “Güney’de, bir tanesi tamamen, diğeri ise kısmen Rum toprakları ile çevrili iki İngiliz üssü bulunmaktadır. Zaten bunlar doğal olarak, bölgesel herhangi bir savaşta birer hedeftir. Ancak Kıbrıs Rum tarafının sürdürdüğü faaliyetlerle, Güney’i militarizasyon açısından bir merkez üssü haline getirdi. İsrail ile anlaşma imzaladılar, Fransızları getirdiler, Almanlar ilgi duyuyor, Amerikalılar zaten oradadır. Güney Kıbrıs bütün bunları bir sair ile yapıyor. O da Türkiye’ye karşı kendine göre caydırıcı bir üs oluşturmaktır. Halbuki bunları yapmakla aslında tam tersini yapmıştır. Yani kendisini ve adayı bir hedef haline getirmiştir. Çünkü bu füzeler şaşabilir de…” dedi.

Ertuğ: Daha önce kendilerine adayı bir hedef haline getirdikleri konusunda uyardık

Konuşmasının devamında Ertuğ, “Biz daha önce kendilerine adayı bir hedef haline getirdikleri konusunda uyardık. Kıbrıs Rum Yönetimi’nin aklındaki husus, “Düşmanımın düşmanı benim dostumdur”. Yeter ki Türkiye ve KKTC’ye karşı kiminle olursa olsun Rum Yönetimi işbirliği yapar. Bu işbirlikleri şuanda soykırımcı İsrail’i de içeren bir şekildedir. Zaten İsrail, Yunanistan ve Güney Kıbrıs bir ittifak halindedir. Ancak bu militarizasyonun ne adaya ne de kendilerine bir faydası yoktur. Hedef Türkiye ve KKTC’dir” ifadelerini kullandı.

“Biz Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde Türkiye’nin garantisinde kendimizi güvende hissediyoruz”

Ertuğ, “Bütün bunlar olurken biz Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde Türkiye’nin garantisinde kendimizi güvende hissediyoruz. Tarihi ve kardeşlik bağları ile bağlı olduğumuz Türkiye’nin garantörlük sıfatı ile bizi hiçbir zaman yalnız bırakmayacağını son olan olayda da göstermiştir. Yunanistan’dan gelen F-16’lara karşı, Türkiye kendi F-16’larını getirdi. Hava savunma sistemlerini getirdi ve icabı halinde başka tedbirler de alacağını söylemiştir. Biz zaten kendimizi KKTC’de güvende hissediyoruz ama bu yapılanlarla birlikte güvenliğin dinamik bir konsept içinde ele alınması gerektiğini ortaya koyuyor ve Türkiye’de bunu yapıyor. Haliyle bu da bizi çok memnun eder. Vatandaşlarımız tarafından da bu paylaşılmaktadır ve kendilerini güvende hissettiklerini söylüyorlar” ifadelerini kullandı.