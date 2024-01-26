Rum Yönetimi tarafından Kıbrıslı Türklere yönelik 14 maddellik paket açıklandı.
İşte 14 madde şöyle:
1. Bakanlar Kurulu’nun Şubat 2007’deki kararı çerçevesinde, Kıbrıs vatandaşlığı verilmesine ilişkin bekleyen başvuruların incelenmesine başlanmıştır.
2. Hak sahiplerine dul emekli maaşı ödenmesi.
3. Nöroloji ve Genetik Enstitüsü'nün klinik hizmetlerine hastaların erişimi.
4. Acil ve acil ilaç ihtiyaçlarının karşılaması.
5. Yeşil Hat Yönetmeliği kapsamında 6 belirli ürün ekleyerek ürün listesini genişletme
6. Avrupa Beceriler Yılı eylem planı çerçevesinde insan kaynakları programlarına katılma hakkı.
7. Verimlilik Merkezi eğitim programlarının yanı sıra Avrupa Birliği satın alma konularında eğitim seminerlerine katılma hakkı.
8. 18 yaşını doldurmuş gençlere Kültür Kartı alma hakkı.
9. Kontrol noktalarında personel geliştirilmesi.
10. Geçiş noktasının Agios Dometios'a genişletilmesi.
11. Lidra Palas geçiş noktasında öğrenciler için hızlı geçiş tedbirleri.
12. Lefkoşa Vatandaş Hizmet Merkezine Türk dili yetkilisi alımı.
13. Mia Milia'daki atık su arıtma tesisinin sorunsuz çalışmasının devam etmesini sağlama
14. Serbest alanlarda Müslüman anıtlarına erişimin daha da kolaylaştırılması
Kaynak: Haber Kıbrıs