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14. Serbest alanlarda Müslüman anıtlarına erişimin daha da kolaylaştırılması

11. Lidra Palas geçiş noktasında öğrenciler için hızlı geçiş tedbirleri.

Yer Kıbrıs... Cebinde bomba ile yakalandı

Yer Kıbrıs... Cebinde bomba ile yakalandı

4. Acil ve acil ilaç ihtiyaçlarının karşılaması.

3. Nöroloji ve Genetik Enstitüsü'nün klinik hizmetlerine hastaların erişimi.

İşte 14 madde şöyle:

Rum Yönetimi tarafından Kıbrıslı Türklere yönelik 14 maddellik paket açıklandı.

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