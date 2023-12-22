Alithia “manşet haberinde "yasal düzenleme" çalışmasının, Hukuk Dairesi’nin katkısı ile Dışişleri Bakanlığı tarafından yürütüldüğünü yazdı.

Sözcü Konstantinos Letimbiotis’in, Rum yönetiminin KKTC’deki gelişmeleri “yakından takip ettiği ve engellemek için alınabilecek bütün önlemleri incelediği” açıklamasını da hatırlatan gazete, gerek Rum yönetiminin alacağı önlemlerin, gerekse KKTC’de devam eden durumu “engelleyebilecek kadar dinamik olacak” yasa tasarısının merakla beklenmekte olduğuna dikkat çekti.

Gazete gökdelenler ve yüzlerce konut inşa edilen İskele’de tam bir inşaat ve ekonomik patlama yaşanmakta olduğunu ancak bütün bu inkişafın eski Rum malı araziler üzerinde gerçekleştiğini yazdı.

Rum Dışişleri Bakanlığı’nın yıllardır durumdan haberdar olduğu ve Hristodulidis’in Dışişleri bakanlığı döneminde bu gelişmelerin engellenmesi için müdahale etmesinin istendiği belirtilen haberde, sözde “Trikomo Muhtarı”nın, SİGMA TV’ye yaptığı açıklamada Rum yönetimini, KKTC’deki eski Rum mallarıyla ilgili gelişmeler karşısında eylemsiz kalmakla suçladığı hatırlatıldı.

Gazete, Rum yönetimince önlem alınabileceğini ancak Kıbrıs müzakereleri başlamadıkça, alınacak önlemlerin devam etmekte olan durumu engelleyemeyeceğinin ortada olduğuna işaret etti.