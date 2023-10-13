Haravgi gazetesi “Kıbrıslı Türklerin Sonraki Avrupa Parlamentosu Seçimlerine Katılımına Engel” başlıklı haberinde hükümetin, DİSİ ve ELAM iş birliğiyle, önceki seçimlerde Kıbrıslı Türkler için uygulanan, hatta son seçimlerde yaratılan büyük karışıklık nedeniyle birçoğunun (Kıbrıslı Türklerin) oy kullanmadan seçim merkezlerinden ayrılmasına yol açan ilgili hükmün tekrarlanmasına karar verdiğini yazdı.

AB tüzükleri ile uyumlu olması için kurumsal çerçevenin modernizasyonuyla ilgili yasa tasarısının dün mecliste oylamaya sunulduğunu yazan gazete, hükümetin, DİSİ ve ELAM’ın baskılarının ardından, Kıbrıslı Türklerin Avrupa seçimlerine katılımı öngörülerini çıkardığını belirtti.

Hükümetin, Kıbrıslı Türklerin, özel listelere kayıt olmalarının ötesinde sandıklara geldikleri zaman ikamet yerlerine dair beyanı doldurma sorumluğunun bulunduğu, geçerliliğini kaybetmiş öngörüyü tekrarladığını yazan gazete, AKEL’in, Kıbrıslı Türklerle ilgili çerçevenin modernizasyonu için değişiklin önerisi sunduğunu ancak bunun meclisin çoğunluğu tarafından ret edildiğini belirtti.

Habere göre AKEL Milletvekili Aristos Damianu yaptığı açılamada, AB ile sorunların ortaya çıkacağına dair endişesini dile getirirken bunun sadece “Kıbrıs’ın meselesi” olmadığını ifade etti.

AB müktesebatının, seçimlerin kesintisiz yapılmasını ve oy kullanma hakkının yerine getirilmesini öngördüğünü söyleyen Damianu, Kıbrıslı Türklerin doldurmaya (ikamet yerlerine ilişkin) çağrıldığı beyanın, yasal temelinin ve karşılığının bulunmadığını ifade etti.

Damianu, konunun partisel mesele olmadığını AB’nin gözündeki demokrasi meselesi olduğunu söylerken, bunun “gereksiz bir leke” olduğundan da bahsetti.