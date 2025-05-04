Haberi “Kıbrıs’ın Üçüncü Denemesi” başlığıyla manşete çeken gazete Rum yönetiminin, tek yanlı ilan ettiği MEB’de keşfedilen doğal gazın değerlendirilmesinde başarısız olduğunu, EastMed boru hattı projesinin çöktüğünü hatırlattı, şimdi de Great Sea Interconnector projesinin iptal edilme riski altında olduğunu kaydetti.

Gazete “EastMed’ten Kıbrıs MEB’indeki doğal gaz yataklarının geliştirilmesine kadar Doğu Akdeniz’deki hiçbir önemli proje Türkiye’nin rızası, en azından müsamahası olmadan ilerleyemez. Ankara, çıkarlarını tehdit ettiğini düşündüğü projeleri bozmak için askeri ve diplomatik gücünü kullanmakta tereddüt etmeyeceğini gösterdi” ifadelerini kullandı.

Rum yönetiminin ise GSI’yi, Türkiye’den bağımsız olarak gerçekleştirilecek bir proje olarak lanse ettiğini belirten gazete Yunanistan’ın GSI için savaşmasının söz konusu olmadığını vurguladı. Gazete Yunanistan Dışişleri Bakanı Yorgos Yerapetridis’in “proje uygun zamanda yapılacak” sözünün bir garanti değil diplomatik genelleme olduğuna işaret ederek “Atina, GSI’nin siyasi açıdan zayıf olduğunu kabul ederek GREGY gibi alternatiflere yoğunlaşmaya başladı” ifadelerini kullandı.

AB’nin de Türkiye’ye baskı yapmayacağını kaydeden gazete ReArm Europe projesiyle ve mülteci anlaşmasıyla ilgili müzakerelerle Avrupa’nın, “bir kablo hatırına Ankara ile yeni bir kriz riskine girmeyeceğini” belirterek anahtarın, Kıbrıs sorununun çözümü olduğuna dikkat çekti. Gazete ancak Türkiye de dahil herkesin asgari çıkarlarını kapsayacak bir anlaşma ile GSI projesinin yolu açılabilir” dedi.