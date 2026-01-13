Politis gazetesi, “Biri Büyükelçilik İçinde Boğuldu, Diğeri Kayıp” başlığıyla aktardığı haberinde, ilk olayın, Güney Kıbrıs’taki Rusya Büyükelçiliği’nde çalışan üst düzey bir yetkilinin ölü bulunması, diğerininse Limasol’da 7 Ocak’tan beridir kayıp olan Rus iş insanı Vladislav Baumgertner olduğunu yazdı.

Gazete, Rus diplomatın 8 Ocak’ta hayatını kaybettiğini ve olayın kamuoyuna, Rusya Büyükelçiliği’nin dün yayınladığı taziye mesajının ardından yansıdığını kaydederken, elde ettiği bilgilere dayanarak, elçiliğin Rum polisinin diplomatın öldüğü yerde inceleme yapmasına izin vermediğini ve olayın intihar olduğunu, hatta diplomatın not bıraktığını bildirdiğini belirtti.

Haberde, intihar notunun polise teslim edildiği; diplomatın naaşına yapılan otopside ise kendini asarak hayatını sonlandırdığının tespit edildiği ifade edildi.

Öte yandan Baumgertner’in ise en son 8 Ocak’ta Pissuri köyünde görüldüğü ve helikopterlerle insansız hava araçları aracılığıyla yapılan aramaların, olumsuz hava koşullarının da etkisiyle sonuç vermediği belirtildi.

Gazete, Baumgertner’i bulmak için çabaların devam ettiğini yazdı.