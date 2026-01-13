

Dr. Dinçyürek, açılışta yaptığı açıklamada, Gaziköy’deki sağlık ihtiyacının uzun süredir köy halkı ve muhtarlık tarafından dile getirildiğini belirterek, “Köyümüzün önemli bir ihtiyacını karşılamak üzere yeni binayı hızla hazırladık, kadrosunu oluşturduk ve bugün itibarıyla hizmete aldık” dedi.

Başbakan Ünal Üstel’in talimatları doğrultusunda sürecin hızla tamamlandığını vurgulayan Dinçyürek, yeni sağlık odasının haftada bir doktorun ekibiyle birlikte hizmet vereceğini belirterek şunları söyledi:

“Burada muayene, tetkik ve tedaviler yapılacak, aynı zamanda koruyucu hekimlik kapsamında da vatandaşlarımıza hizmet sunulacak. İhtiyaca göre bu hizmetleri daha da geliştirerek sadece Gaziköy’e değil çevre köylere de hizmet verebilecek bir noktaya taşıyacağız.”

Dinçyürek ayrıca, sağlık odasının bulunduğu yerleşkenin Sağlık Bakanlığı kullanımına verilmesinde Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu’nun katkılarına teşekkür ederek, projenin Başbakan Ünal Üstel’in direktifleriyle hayata geçirildiğini kaydetti.

Gaziköy Muhtarı Muhittin Miralay ise, Başbakan’ın köyü ziyareti sırasında sağlık ocağı ihtiyacını ilettiklerini, ardından sürecin çok kısa sürede tamamlandığını söyledi. Miralay, “Sağlık Bakanımız Hakan Dinçyürek, bu binayı kısa sürede hizmete hazır hale getirdi. Özellikle yaşlılarımız için çok önemli bir hizmet oldu. Emeği geçen herkese minnettarız” dedi.

Köy halkı da açılıştan duydukları memnuniyeti dile getirerek, sağlık odasının Gaziköy ve çevre köyler için büyük bir ihtiyaç olduğunu ve verilen sözlerin kısa sürede yerine getirilmesinden dolayı yetkililere teşekkür etti.

Yeni sağlık odasıyla birlikte Gaziköy ve bölge köylerinin temel sağlık hizmetlerine daha kolay erişmesi hedefleniyor.