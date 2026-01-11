Fileleftheros gazetesinin haberine göre Andoniu, Brüksel’in 3-4 ay önce Rum Yönetimi’ni, AB Konseyi Dönem Başkanlığı öncesinde hibrit tehditler olasılığı konusunda bilgilendirdiğini ve üzerinde çalışılmış ses ve görüntüler içeren söz konusu videonun, bu tehditlerle bağlantılı olduğunu söyledi.

Habere göre Andoniu, videonun örgütlü propaganda niteliğinde, art niyetli bir video olduğunu kaydederek, Haralambus’un suç teşkil eden bir eylemde bulunduğunun tespit edilmesi halinde, artık Hristodulidis’in yanında olmayacağını belirtti.

Hristodulidis’in en değerli özelliği olan dürüstlüğüne saldırıldığına işaret eden Andoniu, kendisi aleyhinde herhangi bir bilgiye sahip olanların, bunu hemen bildirmesi çağrısında bulundu.

Andoniu ayrıca, henüz gerçekliği araştırılmakta olan bir videonun bazıları tarafından bu denli sahiplenilmesinin de "talihsizlik" olduğunu söyledi.

-Haralambus ve Hrisohos’un ifadeye çağrılması bekleniyor, Europol’den de destek istendi

Gazete, bir diğer haberinde ise, polisin videoyla ilgili başlattığı soruşturma çerçevesinde, görüntülerde yer alan tüm kişilerin ifadeye çağrılacağını ve buna göre, Başkanlık Ofisi Müdürü Haralambos Haralambus ile “Cyfield” İnşaat Şirketi Müdürü, iş adamı Yorgos Hrisohos’un ifade vereceğini yazdı.

Elde ettiği bilgilere dayanarak, videoyla ilgili soruşturma kapsamında Europol’den destek talep edildiğini kaydeden gazete, Rum polisi bünyesindeki Elektronik Suçlar ve Suç Teşkil Eden Olayların Araştırılması Şubesi’nin de ilk andan itibaren soruşturmada yer aldığını belirtti.

-“Hristodulidis’in istifa etme olasılığını bile düşünmesi gerekebilir”

Politis gazetesi “Hristodulidis’i Yakan ve Devleti Küçük Düşüren Video” başlığıyla manşete çektiği haberinde, Hristodulidis’in bu videonun ardından istifa etme olasılığını bile düşünmesi gerekebileceğini; çünkü adının geçtiği ciddi ve cezai suçlamalar olduğunu yazdı.

Gazete, bir süre önce bağışçıların isimlerinin gizlenmesi nedeniyle şeffaflık tartışmalarını alevlendiren “First Lady” Filippa Karsera başkanlığındaki "Bağımsız Sosyal Destek Fonu"nun da yeniden hedef tahtasında olduğunu kaydetti.

Bu arada, Rum Teknoloji Üniversitesi (TEPAK) Mühendislik ve Teknoloji Fakültesi Dekanı Mihalis Sivirianos ise, “Fast Check Cyprus” mekanizması aracılığıyla videoyu inceledikten sonra, videodaki “başrol oyuncularının” seslerinde herhangi bir değişiklik tespit edilmediğini, ancak yatırımcıların seslerinde derin bir bozulma olduğunun anlaşıldığını açıkladı.

Videoda montaj yapılan yerlerin belirgin olduğunu ifade eden Sivirianos, anlatıcının sesinin, yüzde 90 olasılıkla yapay zekayla işlenmiş olduğunu ve montajlama nedeniyle, videoda yer alan kişilerin isim verirken kimleri kastettiğinin anlaşılamadığını söyledi.

Gazete, videonun yayınlandığı “Emily Thompson” adlı profilin, “X” platformunda 2022 yılında oluşturulduğunu ve profilde, 2024 yılına kadar yalnızca siyasi ve jeopolitik konulardaki paylaşımların “retweet” (yeniden paylaşma) yapıldığını yazdı.

Bazı paylaşımların Rusya lehinde olduğunu, ancak çoğunun tarafsız olduğunu kaydeden gazete, 2024 yılından itibaren ise tüm paylaşımların Rusya lehine döndüğünü; profil fotoğrafında da Ukrayna bayrağının bulunduğunu ve bu durumun kafaları karıştırdığını belirtti.

-AKEL’den Başsavcılık, Yolsuzlukla Mücadele Otoritesi ve polise mektup

Haravgi gazetesi “Skandal, Görüntüler, Ses Kayıtları ve Başrol Oyuncularıyla Birlikte Kayıt Altına Alındı” başlığıyla manşetten aktardığı haberinde, AKEL Genel Sekreteri Stefanos Stefanu’nun Başsavcılık, Yolsuzlukla Mücadele Otoritesi ve polise mektup göndererek, olaya kurumsal müdahalede bulunduğunu yazdı.

Habere göre Stefanu, videoda nakit parayla finansman mekanizmasının, illegal eylemlerin ve denetimsizliğin gözler önüne serildiğini belirterek, iş adamlarının menfaatine göre hareket edildiğini ve Avrupa yaptırımlarının baypas edildiğini kaydetti.

Alınan paranın devasa bir miktar olduğunu ifade eden Stefanu, akıllara yeniden Karsera’nın başkanlık ettiği “Bağımsız Sosyal Destek Fonu”na bağış yapanların isimlerinin gizlenmesi meselesinin geldiğini söyledi.

Kimsenin, bu videonun yapay zeka ürünü olduğunu veya diyalogların gerçek olmadığını söyleyemeyeceğini ifade eden Stefanu, olay tamamen aydınlatılana kadar, Meclis içinde ve dışında konuyu canlı tutacağını kaydetti.

Gazete, bir diğer haberinde de Başkanlık Müsteşarı İrini Piki’nin, videonun içeriğindeki iddiaları kesin bir dille reddederek, bu videonun Güney Kıbrıs’ın imajını sarsamayacağını dile getirdiğini yazdı.

Kathimerini gazetesi ise, “Tartışmalı Videonun Şifresinin Çözülmesi” başlıklı haberinde, tüm bu yaşananlara karşı Rum Hükümeti’nden yalnızca 35 kelimelik bir açıklama yapıldığını yazdı.

Habere göre açıklamada, son birkaç saattir, yetkili makamların ilk değerlendirmesine göre kötü niyetli olduğu düşünülen bir videonun dolaşıma girdiği ve videonun montaj olduğu kaydedildi.