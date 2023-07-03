Kazayla ilgili polisten yapılan açıklama şu şekilde:

03.07.2023 tarihinde, saat 05:00 sıralarında, Girne’de Bengi Sokak üzerinde, Nargız RUZIEVA (K-42), 161 miligram alkollü içki tesiri altında, yönetimindeki PD 736 plakalı salon araç ile batı istikametine doğru seyrettiği sırada, dikkatsizce anayol konumundaki Ecevit Caddesi’ne giriş yapması sonucu, o esnada cadde üzerinde güney istikametine doğru seyreden Abdullah EROĞLU (E-37) yönetimindeki NA 263 plakalı salon aracın sol yan kısmına çarpmıştır . Kaza sonucu yaralanan olmadı. Soruşturma devam etmektedir.