Kazayla ilgili polisten yapılan açıklama şu şekilde:

12.03.2024 tarihinde, saat 06:30 sıralarında, Lefkoşa-Gazimağusa Anayolu’nun 2-3’üncü kilometreleri arasında, Arda Kadir HOVARDA (E-25) yönetimindeki SN 940 plakalı buzluklu kamyon ile Gazimağusa istikametine doğru seyrettiği sırada, dikkatsizliği sonucu yolun sol kısmında bulunan trafik levhasına sol ön kısmı ile çarptıktan sonra direksiyon hakimiyetini kaybederek, arızalandığı için gerekli emniyet tedbirleri alınıp banket içerisinde park halinde bırakılan Ersan BORUCU(E-54) sorumluluğundaki JY 244 plakalı çöp kamyonunun sağ arka kısmına da çarpıp yan kısmına üzerine devrilip durmuştur. Kaza sonucu yaralanan SN 940 plakalı kamyon sürücüsü Arda Kadir HOVARDA, kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde Acil Serviste müşahede altına alınmıştır. Soruşturma devam etmektedir.