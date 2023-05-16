Girne-Alsancak Çevre Yolu’nun 1-2’inci kilometreleri arasında, bugün saat 04:30 sıralarında, Birhan SEVİNÇ (E-37) yönetimindeki ME 324 plakalı motosiklet ile Alsancak istikametine doğru seyrettiği sırada Zeytinlik kavşağındaki trafik ışıklarına geldiğinde, tarafında kırmızı ışık yandığı halde durmayıp dikkatsizce yoluna devam etmesi sonucu, o esnada tarafında yeşil ışık yandığı için Su Kemerleri Sokak üzerinde güney istikametine doğru 207 miligram alkollü içki tesiri altında seyreden Mehmet Birkan TOPAN (E-26) yönetimindeki US 395 plakalı salon araç ile çarpıştı.

Kaza sonucu yaralanan motosiklet sürücüsü Birhan SEVİNÇ, kaldırıldığı Girne Dr. Akçiçek Devlet Hastanesi’nde yapılan tedavisinin ardından, acil serviste müşahede altına alındı.

US 395 plakalı araç sürücüsü Mehmet Birkan TOPAN tutuklanmış olup, soruşturma devam ediyor.