Mahkemede mesele ile ilgili olguları aktaran Polis memuru Ahmet Sinanoğlu olguları aktardı.

Polis, 5 Kasım 2025 Tarihinde saat 17:00 raddelerinde Lefkoşa'da Posta Sokak üzerinde açık tuvalet içerisinde bulunan aynaları kasten ve kanunsuz olarak vurup makul mazereti olmaksızın Lefkoşa Türk Belediyesine ait olan aynaların kırılmasına sebebiyet vererek kasti hasara uğrattığını açıkladı.

Polis, 20 bin TL tutarında maddi hasar oluştuğunu açıkladı.

Polis, zanlının aynı gün saat 17:15 de Lefkoşa'da Posta da sakin M.G.’ye ait GY 497 plakalı Mercedes marka araca makul mazereti olmaksızın yerde bulmuş olduğu taş ile arka camına kasten ve kanunsuz olarak vurup kırılmasına sebebiyet vererek tahmini 12.000 TL kasti hasara uğrattığını belirtti.

Polis, zanlının aynı gün Lefkoşa’da tespit edilerek, tutuklandığını söyledi.

Polis, zanlının uyuşturucu, kasti hasar, askeri yasak bölgeyi ihlal başta olmak üzere birçok sabıkası olduğunu belirterek, tutuklu yargılanmasını talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Şevket Gazi, zanlının 20 günü aşmayan süreyle cezaevine gönderilmesine emir verdi.

Lefkoşa Türk Belediyesi Başkanı Mehmet Harmancı, yaşanan olayla ilgili sosyal medya hesabından şunları belirtmişti:

“Uzun zamandır yeni bir anlayışla ele aldığımız, iğneden ipliğe yenileyerek pırıl pırıl tuttuğumuz hem turistlerin hem de bölge insanlarının ücretsiz olarak bu kadar güzel baktığımız için takdir ettiği umumi tuvaletlerimizden Posta Dairesi arkasındaki tesis, içmesini bilmeyen bir edepsiz tarafından vandalizme uğradı.

Şu an polis tarafından yakalanan şahıs elbette bedelini ödeyecek. Vandalizmin geldiği aşamayı göstermek adına bu görüntüyü paylaşıyorum.”