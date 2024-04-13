- ÖZEL HABER / Pelin Yükselay

Ülkemizde 1 Ocak-3 Nisan tarihlerini kapsayan dönemde toplam 16 ani ölüm vakası meydana geldi. En genç ani ölüm vakası 27 yaşındaki Onur Kayabaşı olurken, en yaşlı ani ölüm vakası ise 87 yaşındaki Hatice Poyraz oldu…

KALP YETMEZLİĞİ VE KALP KRİZİ REVAÇTA!...

Ani ölümlerin birçoğu 36-77 yaş aralığında meydana gelirken, yapılan otopsilerde ölüm nedeni olarak ilk sırayı kalp yetmezliği ve kalp krizi aldı. Kalp krizi yanı sıra, kanser ve çoklu organ yetmezliği de ölüm nedenleri olarak kayıtlara geçti.



ERKEKLER DAHA ÇOK ÖLÜYOR!...

1 Ocak-3 Nisan tarihleri arasında meydana gelen 16 ani ölümün 3’ünü kadınlar, 13’ünü ise erkekler oluşturdu.

3 ayda ‘aniden rahatsızlanarak’ hayatını kaybedenlerin isimleri şöyle: 87 yaşındaki Hatice Poyraz, 51 yaşındaki Serdar Ula, 77 yaşındaki Tahir Bodi, 36 yaşındaki Nuh Tilim, 27 yaşındaki Onur Kayabaşı, 55 yaşındaki Anthony Filugelli, 61 yaşındaki Hüseyin Hacışevki, 51 yaşındaki Fatih Kılınç, 74 yaşındaki Hüseyin Ergün, 81 yaşındaki Abdullah Güngören, 64 yaşındaki Şükrü Zeybek, 56 yaşındaki Aziz Tüfekçi, 74 Yaşındaki Saim Görür, 64 Yaşındaki İbrahim Engin Cömertel, 64 yaşındaki Hüseyin Ayaz, 77 Yaşındaki Naciye Aligüllü.



GEÇTİĞİMİZ YIL 171 ANİ ÖLÜM…

Öte yandan geçtiğimiz yıl 171 ani ölüm vakası kayıtlara geçti…. Polisin geçtiğimiz yılki ani ve gayritabii ölüm kayıtlarına göre, 80 kişinin yaş aralığı 60 yaş ve üzeriyken, 57-60 yaş arasında 19; 51-56 yaş aralığında 18; 47-50 yaş aralığında 10; 41-46 yaş aralığında 12; 37-40 yaş aralığında 7; 31-36 yaş aralığında da 5 kişi hayatını kaybetti. 27-30 yaş aralığında 7; 23-26 yaş aralığında 9; 19-22 yaş aralığında ise 3 kişi aniden yaşamını yitirdi.