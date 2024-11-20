Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sadık Gardiyanoğlu, geçtiğimiz aylarda çıkan yangın sonucu hasara uğrayan Işıl Reklam’ı ziyaret ederek tadilat çalışmalarını yerinde inceledi. Bakan Gardiyanoğlu’na ziyareti sırasında Çalışma Dairesi Müdürü Sezgi Ballı da eşlik etti.

Bakan Gardiyanoğlu, ziyarette yaptığı konuşmada şu ifadeleri kullandı:

"Bildiğiniz gibi geçmiş aylarda burada ciddi bir yangın felaketi yaşandı ve ilk andan itibaren Başbakan Ünal Üstel’in talimatlarıyla buradaydık. Işıl Reklam, çalışma hayatında 50 yılı deviren köklü bir firma. Bugüne kadar bina tadilatı olarak çok yol kat ettiler. Işıl Reklam’ı yeniden o eski günlerindeki gibi görmemiz için hummalı bir çalışma ve ciddi bir gayret var."

Bakanlık olarak Işıl Reklam’a tadilat faaliyetlerini tamamlayabilmesi, ayakta durabilmesi ve tekrar ticari faaliyetlerine dönebilmesi için tam maaş ve tam prim destekleri verdiklerini ve buna devam edeceklerini belirten Gardiyanoğlu, "Işıl Reklam 50 yıldır ülke ekonomisine sağladığı katma değer ve istihdam için, ama en önemlisi hem ihtiyat sandığı hem de sosyal sigortasını yıllardır aksatmadan düzenli ödeyerek devlete olan tüm sosyal sorumluluklarını ve görevlerini yerine getiren bir firma olduğu için, devletimiz de sorumluluk bilinciyle sizlere bu süreçte tam maaş ve tam sigorta desteği vermeye devam edecek" şeklinde konuştu ve "En büyük temennim buranın bir an önce eski günlerine geri dönmesi, üretmeye devam etmesidir" dedi.

Işıl Reklam Direktörü Güven Taşçı da Bakan Gardiyanoğlu'na teşekkür etti. İlk andan itibaren devletin her kademesi tarafından kendilerine verilen desteğe minnettar olduklarını belirten Taşçı, "Gösterilen yardım bizi aşırı derecede mutlu etti ve ayakta kalmamıza en büyük sebep oldu. Kimseyi işten çıkarmadan, mevcut kadromuzu koruyarak çok yakın bir tarihte burayı bitirmeye çalışıyoruz. Bu da Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın verdiği katkı ile oldu. Çok teşekkür ediyoruz" dedi.