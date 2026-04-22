Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Milli Eğitim Bakanlığı’ndan alınan izin doğrultusunda, İskele bölgesi okullarından öğrenciler, öğretmenleri eşliğinde lunapark alanındaki etkinliklere katıldı.

Etkinlik kapsamında çocuklara dondurma ikramı da yapıldı. Lunapark eğlencesine bölge okullarından İskele Maarif Anaokulu, Ötüken Özel Eğitim Okulu, Şehit İlker Karter İlkokulu ve Dr. Suat Günsel Devlet Okulu İskele öğrencileri katıldı.

İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu da lunapark alanını ziyaretinde yaptığı açıklamada, 23 Nisan’ın sadece bir bayram değil, aynı zamanda geleceğin teminatı olan çocuklara verilen değerin bir göstergesi olduğunu vurguladı.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün çocuklara armağan ettiği bu anlamlı günü, çocukların yüzünde bir tebessüm oluşturacak lunapark eğlencesi ile kutlamaya devam ettiklerini söyleyen Başkan Sadıkoğlu, İskele Belediyesi olarak çocukların her zaman yanında olmaya devam edeceklerini belirtti.