Seçim tarihinin şu aşamada 2027 yılının Ocak ayı olarak öngörüldüğünü belirten Üstel, Orta Doğu’daki gelişmelere bağlı olarak bu tarihin yeniden şekillendirilebileceğini ifade etti. “Her şey Orta Doğu’daki gerilime bağlı. Süreci Orta Doğu’daki gerilime göre şekillendireceğiz” diyen Üstel, hükümetin önceliğinin halkın ekonomik olarak rahatlaması olduğunu kaydetti. Üstel, “Biz de insanımız rahat etsin istiyoruz. İnsanımız ekonomik olarak nefes almalı. Seçim öne alınabilir, sıkıntı yok. Şu an gereği yok” dedi.

Halkın çalışmaya ve hizmete ihtiyaç duyduğunu vurgulayan Üstel, erken seçim kararı alınması halinde ülkede seçim ekonomisinin başlayacağını savundu. “Seçime gidildiği anda seçim ekonomisi olacak, her şey seçime endekslenecek” ifadelerini kullanan Üstel, hükümetin çalışmalarını sürdürmek istediğini dile getirdi.

Ulusal Birlik Partisi (UBP)’nin seçimlere hazır olduğunu belirten Üstel, partinin bugüne kadar girdiği hiçbir seçimde başarısız olmadığını söyledi. “Herkes müsterih olsun. Biz bugün de seçime hazırız, yarın da. Seçimden çekincemiz yok. Seçime en hazır parti UBP’dir” dedi.

Yerel seçimlerin Aralık ayında yapılacağını hatırlatan Üstel, genel seçim tarihi belirlenirken iki seçim takviminin birlikte değerlendirileceğini ifade etti. Üstel, “Aralık’ta yerel seçim var. İki seçim tarihini de şekillendirerek seçim tarihini belirleyeceğiz. Günü geldiğinde seçim tarihini açıklayacağız” şeklinde konuştu.