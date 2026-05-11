İskele Belediye Tiyatrosu’nun 27 Mart’ta sahneye taşıdığı Hadi Öldürsene Canikom ile başlayan İskele Belediyesi 4. Tiyatro Günleri, 9 Mayıs Cumartesi akşamı Girne Sahne 19 Tiyatro Topluluğu’nun (+13) komedi türündeki oyunu Lisistrati ile devam etti. Antik Yunan Komedya Yazarı Aristophanis’in MÖ 411 yılında yazdığı, savaş karşıtı bir tiyatro oyun, İskele AKM’de tiyatro severlerden tam not aldı. Tiyatro Günleri, 16 Mayıs Cumartesi akşamı İzmir Kent Tiyatrosu’nun komedi türündeki Hafifletici Sebepler isimli oyunu ile devam edecek.

İskele Belediyesi 4. Tiyatro Günleri, birçok oyunu İskele’de tiyatro severlerle buluşturmaya devam ediyor. İskele Belediyesi’nin ev sahipliğinde gerçekleşen 4. Tiyatro Günleri’nde, Girne Sahne 19 Tiyatro Topluluğu’nun İskele AKM Sahnesine taşıdığı (+13) komedi türündeki oyunu Lisistrati, tiyatro severler tarafından ilgiyle izlendi. 9 Mayıs Cumartesi akşamı İskele Atatürk Kültür Merkezi’nde izleyiciyle buluşan oyunu İskele Belediyesi Meclis Üyesi Zekiye Gece, İskele Belediye Tiyatrosu Yönetmeni Sami Yakar ve oyuncuların yanı sıra tiyatro severler takip etti. Antik Yunan Komedya Yazarı Aristophanis’in MÖ 411 yılında yazdığı, savaş karşıtı bir tiyatro oyunu olan Lisistrati’yi Aysel Açelya Bükülmez ile Pınar İnandım yönetti. Betül Bozkurt, Cumali Uçak, Çiğdem Kutlu Güney, Emine Tek, Emre Şaşmacıoğlu, Hasan Aktepebaşı, İnan Taşçı, Keziban Demirel, Mehmet Osman Perçinkardeşler, Reşat Alphan Beyazıtoğlu, Simge İlgen, Şölen Üstüner, Tuğba Kavurucu’nun aynı sahneyi paylaştığı oyunda, Atina ve Sparta arasında uzun süredir devam eden savaşlardan bıkan Lysistrati adlı zeki ve cesur bir kadının, Yunanistan’daki kadınları, erkekleri barış yapmaya zorlamak amacıyla bir araya getirmesini anlatıyor.

20 Mayıs’ta sona erecek İskele Belediyesi 4. Tiyatro Günleri, 16 Mayıs Cumartesi günü İzmir Kent Tiyatrosu’nun komedi türündeki Hafifletici Sebepler isimli oyunu ile devam edecek. Yunus Emre Gümüş’ün yazıp yönettiği, gündelik hayatın sıradan detayları arasına gizlenmiş şiddeti, suskunluğu ve kabulleri kara mizahın keskin diliyle sahneye taşınan oyun saat 20.00’da İskele AKM’de ücretsiz izlenebilecek.