Türkiye’de katıldığı bir yarışma programında, Kıbrıs Kültürünü tüm doğallığıyla Türk halkına tanıtmayı başaran, tanıtırken de duruşundan ve doğallığından aslı ödün vermeyen Tanya Kilitkayalı, İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu’nu makamında ziyaret etti. Yalnızca Kıbrıslı Türklerin değil, Türk halkının da yakından ettiği, yarışmada olduğu süre zarfında adından hep övgüyle bahsettiren Tanya Kilitkayalı, desteklerinden ötürü teşekkür ettiği Başkan Hasan Sadıkoğlu’na ‘Kıbrıs Mutfağı’ isimli kitabını da taktim etti.

İskele halkı özelinde Kıbrıs Türk halkına da her zaman yanında oldukları için teşekkürlerini sunan Tanya Kilitkayalı’ya Başkan Sadıkoğlu’nu ziyaretinde babası Alkan Kilitkayalı ile Uğur Yılmaz Deniz de eşlik etti.

SADIKOĞLU: “TANYA, KIBRIS TÜRK HALKINI DAİMA GURURLANDIRDI”

İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu da Tanya Kilitkaya’yı İskele Belediyesi’nden ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Kıbrıs Türk halkını her daim gururlandırdığı, doğallığından asla ödün vermediği için Tanya’yı tebrik eden Başkan Sadıkoğlu, Tanya’nın Kıbrıs Kültürüne olan bağlılığıyla 7’den 70’e herkesin kalbinde taht kurduğunu belirtti. İskele’de açtığı mekanla da başarısını kanıtlayan, elinin lezzetini İskele ve Kıbrıs Türk halkıyla buluşturan Tanya’nın bundan sonraki süreçte de başarılı işlere imza atacağına inanç belirten Başkan Sadıkoğlu, Tanya’yı tebrik etti ve yolunun açık olmasını diledi.