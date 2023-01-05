Meteoroloji Dairesi’nden verilen bilgiye göre, 5 - 11 Ocak tarihleri arasında bölgemiz alçak basınç sistemi ile serin ve nemli hava kütlesinin etkisi altında kalacak.

Ataoğlu açıkladı: Bazı tek kullanımlık plastik ürünler yasaklanacak Ataoğlu açıkladı: Bazı tek kullanımlık plastik ürünler yasaklanacak

Hava, yarın parçalı ve az bulutlu, Cuma az bulutlu, sonrasında ise bulutlu ve sağanak, çarşamba günü ise gökgürültülü sağnak bekleniyor.

En yüksek hava sıcaklığı: genellikle iç kesimler ve sahillerde 18 – 21 derece dolaylarında seyredecek.

Rüzgar, periyodun ilk günleri Güney ve Batı yönlerden, diğer günlerde ise kuzey ve batı yönlerden orta kuvvette, yağışlı günlerde ise zaman zaman kuvvetli olarak esecek.