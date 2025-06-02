Törende yaptığı konuşmada, böyle anlamlı bir günde katılımcılarla birlikte olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Bakan Dinçyürek, DAÜ’nün geçmişten bugüne gelişim sürecine dikkat çekti. Dinçyürek, 2012 yılında kurulan tıp fakültesinin, 2018 yılında Marmara Üniversitesi ile başlatılan ortak eğitim programının ilk mezunlarını verdiğini hatırlatarak, bugün gelinen noktada bu programın uluslararası düzeyde akredite edilmesinin büyük bir başarı olduğunu vurguladı.

Akreditasyonun sadece bir belge değil, aynı zamanda bir vizyon ve kalite göstergesi olduğunun altını çizen Dinçyürek, yükseköğretimde yaşanan uluslararası rekabete dikkat çekti. Öğrencilerin ve ailelerinin artık üniversiteleri yalnızca sözle değil, sunulan belge ve standartlarla değerlendirdiğini belirten Dinçyürek , bu bağlamda DAÜ’nün elde ettiği başarının son derece kıymetli olduğunu ifade etti.

“Üniversiteler, özellikle Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti için lokomotif sektörlerden biridir” diyen Dinçyürek, DAÜ’nün her zaman desteklenmesi gerektiğini ve bu üniversitenin başarılarıyla anılmasının ülke adına gurur verici olduğunu belirtti.

Konuşmasının sonunda, akreditasyon sürecine katkı koyan tüm akademik ve idari kadroya, öğrencilere ve yönetime teşekkür eden Sağlık Bakanı Dr. Hakan Dinçyürek, DAÜ’nün daha nice uluslararası başarıya imza atmasını temenni ederek sözlerini tamamladı.

Törene ayrıca Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, DAÜ Rektörü, Marmara Üniversitesi Rektörü, DAÜ ve Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanları, Akreditasyon Kurumu Başkanı ve çok sayıda akademisyen katıldı.