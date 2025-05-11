Bakan Dinçyürek mesajında, hemşirelerin bilgi ve becerilerinin yanı sıra sabır, merhamet ve insan sevgisiyle sağlık hizmetlerinin temel taşı haline geldiğini belirtti. Hemşirelerin sadece hastalıkla değil, umutsuzlukla da mücadele eden insanların yanında olduğunu ifade eden Dinçyürek, gösterilen özverinin sağlık sisteminin sürdürülebilirliği açısından hayati önem taşıdığını söyledi.

Açıklamasında, hemşirelerin hekimlerle birlikte sağlık hizmetlerinin etkinliğini artırdığını dile getiren Dinçyürek, “Hemşirelik, sadece mesai saatleriyle sınırlı olmayan; insan yaşamına adanmışlık isteyen, yürekten yapılan bir meslektir” ifadelerini kullandı.

Sağlık Bakanı Dr. Hakan Dinçyürek, görevini sevgiyle sürdüren tüm hemşirelerin Dünya Hemşireler Günü’nü kutlayarak, sağlıklı, huzurlu ve başarılı bir çalışma yaşamı temennisinde bulundu.