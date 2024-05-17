Sağlık Bakanı Dr. Hakan Dinçyürek, “17 Mayıs Dünya Hipertansiyon Günü” dolayısıyla yazılı bir açıklama yaptı.

Bakan Dinçyürek, kronik bir hastalık olan hipertansiyonun yüksek kan basıncı olarak tanımlandığına işaret ederek, yüksek kan basıncı; inme (felç), kalp ve böbrek hastalıkları gibi önlenebilir hastalıklara sebebiyet verdiğini söyledi.

Dinçyürek, "17 Mayıs Dünya Hipertansiyon Günü”nün hipertansiyon ve hipertansiyondan dolayı oluşan hastalıklara dikkat çekmek, halkın korunması yönünde farkındalık oluşturmak, tanı ve tedavileri hakkında bilgilendirme yapmak amacıyla her yıl kutlanmakta olduğunu kaydetti.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından yapılan çalışmaya işaret eden Dinçyürek, 30-79 yaşları arasındaki kişilerin yaklaşık 1,28 milyar yetişkinin hipertansiyonu olduğunun tahmin edilmekte olduğunu söyledi.

ERKEKLERDE YÜZDE 44,9; KADINLARDA YÜZDE 39

Dinçyürek, bakanlık tarafından böbrek hastalıkları, hipertansiyon ve diyabet taraması kapsamında bir çalışma yapıldığını açıklayarak, çalışmaya 4 bin 388 kişinin katıldığını aktardı ve şöyle devam etti:

"Yapılan tarama kapsamında kişilerin yüzde 41,6'sında hipertansiyon teşhisi aldığı tespit edilmiştir. Erkeklerde hipertansiyon kadınlara göre daha fazla görülmüştür. Sözü edilen taramaya katılan erkeklerin yüzde 44,9'unda hipertansiyon tespit edilirken bu rakam kadınlarda yüzde 39 olarak tespit edilmiştir.”

Öte yandan, Bakan Dinçyürek, hipertansiyona ilişkin bilgiler de verdi.