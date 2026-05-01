Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren Polis memuru Salih Tanrıkulu mahkemeye olguları aktardı. Polis, 27 Nisan 2026 tarihinde zanlının Ercan Havaalanında adına kayıtlı olan NİDRAM Ticaret adına Dubai'den ithal etmiş olduğu ithal izinleri olan telefonların dışında izni alınmayan toplam değerleri 209.200 ABD Doları olan 211 Adet İPhone ve Samsung marka cep telefonlarını gümrüğe beyan etmeyerek gümrüksüz mal tasarrufu suçunu işlediğini söyledi. Polis akabinde zanlının Bilgi Teknolojileri ve Haberleşme Kurumu (BTHK) ve gümrük komisyoncusuna birbirini tutmayan sahte faturalar ibraz ettiğini, BTHK’dan alınan ön izin listesindeki adet sayıları ve modellerin de ithal edilenlerden farklı olduğunu belirtti. Polis, olayın polisin bilgisine 29 Nisan 2026 tarihinde geldiğini, zanlının aynı gün tutuklandığını ifade etti. Polis, alınması gereken ifadeler ve incelenmesi gereken belgeler olduğunu ayrıca zanlının kullandığı bilgisayarın emare alındığı ve inceleme yapılacağını belirterek soruşturma maksatlı 5 gün daha poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç Çiğdem Güzeler, zanlının 5 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.